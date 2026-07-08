El deceso eleva a tres las víctimas mortales en Andalucía por la ola de calor, según ha confirmado el consejero en funciones de Sanidad de la Junta, Antonio Sanz

Cómo detectar un golpe de calor y cómo actuar frente a ello: los consejos de una supervisora de Enfermería del SUMMA 112

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SevillaUn trabajador de 48 años ha muerto tras desvanecerse en plena calle por un golpe de calor en Sevilla. El propio consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado este miércoles el fallecimiento, que eleva a tres las víctimas mortales en Andalucía por la ola de calor.

Según ha precisado, el deceso del hombre de 48 años tuvo lugar el pasado martes y los efectivos sanitarios no pudieron salvar su vida. En total, ya son dos los casos con desenlace fatal registrados en Sevilla, siendo el primero relativo al de una mujer de 71 años en el municipio de Sanlúcar la Mayor.

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La ola de calor en Andalucía y la prevención frente a temperaturas de hasta 42 grados

Tras lo ocurrido, y en declaraciones durante un acto en la capital andaluza, el consejero en funciones de Sanidad ha querido instar a los ciudadanos a "no bajar la guardia" ante las altas temperaturas que se esperan en las próximas horas, con máximas de hasta 42 grados.

Desde que se activó el protocolo para combatir el calor, las urgencias andaluzas han atendido 1.081 casos como consecuencia de las temperaturas extremas. Hace dos días, los casos atendidos eran 800.

Para reducir el impacto sobre la salud asociado al incremento de la temperatura estival y a posibles olas de calor, la Junta de Andalucía mantiene activo el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2026 desde el 15 de mayo al 30 de septiembre. En concreto, su estrategia se basa en la predicción de olas de calor a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el establecimiento de niveles de alerta según el grado de riesgo por exceso de temperatura; la identificación de los grupos de población más vulnerables a los efectos del calor, y la coordinación con las distintas administraciones y entidades públicas y privadas competentes para identificar, seguir y atender a los grupos de riesgo, y para implementar medidas preventivas correspondientes en cada sector.

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De acuerdo con el protocolo, las poblaciones "dianas" son las personas mayores de 65 años; los enfermos crónicos; las personas que toman un medicamento que pueda influir en la adaptación del organismo al calor como diuréticos, hipotensores, antidepresivos, neurolépticos, anticolinérgicos y tranquilizantes; los menores de cuatro años y los lactantes y personas con trastornos de la memoria, con dificultades en la adaptación al calor y que consumen alcohol y drogas.

Además, también se pueden ver afectadas por el calor las personas que viven solas, sin hogar, con condiciones económicas desfavorables, con exposición excesiva al calor por estancia en centros educativos, por razones laborales (como trabajo manual en el exterior o con elevado contacto con ambientes calurosos) o por practicar deportes de gran intensidad física o actividades de ocio especialmente entre las 14 y las 19 horas.

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Según los datos recabados, la mayoría de esas urgencias por calor (747) han sido atendidas en Atención Primaria y el resto, en los hospitales. Hasta el 7 de julio, han sido trece las personas con golpe de calor, nueve de las cuales siguen ingresadas. Esos golpes de calor se han registrado en Sevilla (seis casos); Almería (tres); Cádiz (dos); y en Córdoba y Jaén, con un caso cada una respectivamente.