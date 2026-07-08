Los investigadores tratan de descubrir quién conducía el coche que atropello mortalmente a Nikoline, la joven noruega desaparecida en Málaga

Las incógnitas de la muerte de Nikoline: el atropello mortal fue a 30 kilómetros de la discoteca donde desapareció

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MálagaLos agentes de la Guardia Civil continúan investigando la muerte de Nikoline, la joven noruega de 17 años hallada sin vida tras ser atropellada en la A-7 a la altura de Mijas (Málaga).

La desaparición y su posterior atropello mortal en plena autovía malagueña continúan siendo todo un misterio. Ahora, los investigadores tratan de averiguar cómo llegó hasta ese punto de la autovía, situado a unos 30 kilómetros de la discoteca de Puerto Banús donde fue vista por última vez durante la madrugada del lunes, y quién fue el conductor que atropelló de forma mortal a la joven y se dio a la fuga.

¿Quién conducía el vehículo con el que se atropelló mortalmente a la joven?

Los agentes de la Benemérita mantienen abierta una investigación para identificar al vehículo implicado en el atropello y tratan de localizar al conductor, que abandonó el lugar sin auxiliar a la víctima.

Al mismo tiempo, los investigadores tratan de reconstruir los movimientos de la adolescente durante las dos horas que transcurrieron entre su desaparición y el momento en que varios testigos alertaron al 112 del atropello.

Desde el periódico 'El Mundo' se ha informado que la Guardia Civil "ha abierto una investigación con intención de identificar y localizar a la persona que estaba al volante del vehículo implicado en el atropello que, según los testigos con los que ha podido hablar este diario, podría tratarse de un camión pequeño, una furgoneta o una pickup".

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Su desaparición de la discoteca en la que estaba de fiesta junto a una amiga

Nikoline se encontraba de vacaciones en la Costa del Sol junto a su familia. La noche del domingo salió con una amiga para celebrar la victoria de la selección de Noruega en una conocida discoteca frecuentada por turistas extranjeros en Puerto Banús.

Según ha trascendido y ha recogía el programa de Telecinco 'Vamos a ver', la última conversación con su madre fue sobre la 01:30 horas de la madrugada.

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Horas después, entre las 03:00 y las 04:00 horas, su amiga dejó de verla durante unos minutos al entrar al baño y, cuando regresó, la joven ya había desaparecido.

El atropello mortal de Nikoline

Las pesquisas sitúan la última señal de su teléfono móvil poco después, en las inmediaciones del local de ocio. Sin embargo, a las 05:20 horas varios conductores avisaron al servicio de emergencias de que una mujer había sido atropellada en el kilómetro 1.027 de la A-7, en el término municipal de Mijas y en sentido Marbella.

Horas más tarde se confirmó que la víctima era la adolescente noruega cuya desaparición había denunciado su familia.

¿Cómo llegó hasta la autopista?

La distancia entre ambos puntos ha abierto numerosas preguntas. El recorrido entre la discoteca y el lugar del atropello supone alrededor de media hora en coche, mientras que a pie serían al menos siete horas de camino, lo que lleva a los investigadores a intentar esclarecer cómo llegó hasta la autovía y si pudo desplazarse en algún vehículo antes del siniestro.

Por el momento, la Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis y trabaja tanto para localizar al conductor fugado como para reconstruir las últimas horas de la joven antes de su muerte.