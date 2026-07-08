Gonzalo Barquilla 08 JUL 2026 - 13:07h.

El juez rechaza la petición de libertad de Juanfran mientras la acusación sostiene que el crimen de David Salazar fue un asesinato

El dueño de la tienda que regentaba Juanfran, tras las pintadas por el crimen: "No tenemos nada que ver con el detenido"

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La defensa de Juanfran, el asesino confeso de David Salazar en el barrio de Suerte de Saavedra, en Badajoz, solicitó la libertad provisional del investigado, una petición que fue desestimada el pasado lunes por el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital pacense.

La decisión se adoptó en una comparecencia celebrada tras la inhibición del procedimiento al nuevo órgano instructor del caso. De esta forma, se mantiene la medida de prisión provisional, comunicada y sin fianza que se dictó el pasado 12 de junio.

El panadero confesó a los agentes haber asesinado a David tras una discusión y los guió hasta el lugar donde ocultó el cadáver, como adelantó la web de 'Informativos Telecinco'. El abogado de la familia de David, Fernando Cumbres, ha asegurado, en declaraciones a 'El Periódico de Extremadura', que "se le dio la opción de declarar y decidió no hacerlo". La defensa, apunta el letrado, presentó posteriormente la solicitud de libertad al entender que no existe riesgo de fuga ni de reiteración delictiva, pero esos argumentos fueron rechazados por la Fiscalía y la acusación particular.

La jueza aprecia que persisten los riesgos procesales

El juzgado entiende que, por el momento, no existe ningún elemento nuevo que permita modificar la situación de Juanfran. La resolución destaca que la investigación sigue abierta, que aún quedan diligencias por practicar y que continúan existiendo indicios suficientes que justifican mantener la medida cautelar de prisión.

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La jueza considera que el riesgo de fuga continúa presente por la gravedad de los hechos investigados y por la posible pena a la que podría enfrentarse el acusado en caso de condena. Además, entiende que resulta necesario preservar la investigación y evitar cualquier posible interferencia mientras continúan las diligencias.

El auto también recuerda que la confesión del investigado y el hecho de que condujera a los agentes hasta el lugar donde se encontraban los restos el pasado 10 de junio ya fueron valorados cuando se decretó su ingreso en prisión. Sin embargo, concluye que esa colaboración, por sí sola, no justifica levantar la prisión provisional.

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La acusación mantiene la tesis del asesinato

Aunque la resolución mantiene por ahora la calificación provisional de homicidio, deja abierta una posible modificación conforme avance la instrucción y se practiquen nuevas diligencias. En este sentido, desde la acusación particular consideran que la decisión del juzgado era previsible.

Fernando Cumbres sostiene que el avance de la investigación está reforzando la hipótesis de que los hechos deben calificarse como un asesinato y asegura que esa será la petición que formularán cuando llegue el momento procesal oportuno.

El letrado también destaca que el comportamiento procesal de Juanfran no ha variado desde que confesó el crimen. Insiste en que, tras prestar una primera declaración ante la Policía, optó por guardar silencio en sede judicial y tampoco ha ofrecido ninguna explicación sobre lo sucedido. La familia de David "está destrozada", aunque mantiene su intención de impulsar el procedimiento para que se depuren todas las responsabilidades penales que correspondan.