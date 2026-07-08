Alberto Rosa 08 JUL 2026 - 20:17h.

Según han explicado los vecinos, fue la pareja de Patricia la que dio el aviso de que su novia y su suegra estaban en el suelo de la vivienda

María y Patricia, la madre e hija asesinadas en Mijas, no estaban en VioGén: investigan si el incendio se provocó para borrar huellas

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En Mijas, Málaga, continúa la consternación tras la muerte de una madre y su hija, cuyos cadáveres fueron encontrados con heridas de arma blanca en la madrugada de este miércoles en una vivienda incendiada. La Guardia Civil está investigando el suceso y, según han confirmado, se trata de muertes violentas.

Según ha explicado el instituto armado, no se descarta ninguna hipótesis, incluido que se trate de un doble crimen machista o de incluso un robo con violencia. María, de 61 años, y su hija María, de 31, fueron halladas con heridas de arma blanca en la vivienda, que podría haberse incendiado para borrar posibles huellas. Los vecinos han relatado a ‘SUR’ que fue la pareja de la joven de 31 años la que dio la voz de alarma.

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“¡Ayuda! Mi suegra y mi novia están en el suelo”, gritó el joven. Todo ocurrió en una vivienda de la calle Tulipán, sobre las dos de la madrugada, cuando algunos residentes escucharon los sollozos y gritos de auxilio de un hombre. Habría sido la pareja de Patricia, quien, a pesar del estado de nerviosismo, avisó de que las dos mujeres se encontraban en el suelo de la vivienda, de la que salía humo.

Ninguna de las mujeres figuraba en el sistema VioGén

Aunque la investigación está en una fase muy incipiente los agentes tratan de determinar si el incendio, ocurrido en una vivienda unifamiliar de dos plantas, trata de ocultar un doble asesinato así como destruir posibles pruebas.

Ninguna de las dos mujeres fallecidas figura en el sistema VioGén por violencia de género y los agentes intentan determinar si en el doble crimen podría haber participado alguna persona cercana al entorno de las víctimas.

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El teléfono 112 ha recibido a las 2:15 horas un aviso de que salían llamas y humo de un piso en la calle Tulipán de Mijas, ha informado el servicio dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Rápidamente, desde la sala coordinadora se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local y a los Bomberos de Mijas, que han confirmado el fallecimiento de dos personas.

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Los cuerpos de las fallecidas ya han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Málaga (IML) para realizarles la correspondiente autopsia que determine las causas exactas de las muertes.