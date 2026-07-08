"Los vecinos están bastante tristes y es complicada la situación", ha señalado el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mijas

María y Patricia, la madre e hija asesinadas en Mijas, no estaban en VioGén: investigan si el incendio se provocó para borrar huellas

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El municipio malagueño de Mijas esta "consternado" tras la muerte de una madre y su hija, cuyos cadáveres fueron encontrados con heridas de arma blanca en la madrugada de este miércoles en una vivienda incendiada. La Guardia Civil está investigando el suceso y, según han confirmado, se trata de muertes violentas.

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mijas, Juan José Torres Trella, ha afirmado que "estamos muy consternados" y ha explicado que "son vecinas del barrio; aquí los vecinos están bastante tristes y es complicada la situación".

Por otro lado, ha añadido que el Ayuntamiento "está ofreciendo todos los medios psicológicos y necesarios para que cualquier vecino que se quiera poner en contacto con nosotros acuda al Consistorio y se le proporciona esa psicóloga para poder atenderle".

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Los hechos han tenido lugar sobre las sobre las 02,15 horas. El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido un aviso por un piso del que salían llamas y humo en la calle Tulipán de Las Lagunas de Mijas.

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De inmediato, desde la sala coordinadora se ha activado a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Así, los bomberos han confirmado al 112 que dos personas han resultado fallecidas en el incendio.

Las dos mujeres, madre e hija, de unos 60 y 30 años, presentan heridas por arma blanca. Así lo han confirmado fuentes del instituto armado, que han precisado, que, no obstante, las causas de la muerte se determinarán una vez se realice la autopsia en el Instituto de Medicina Legal (IML), donde los cuerpos han sido trasladados.

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Otras fuentes consultadas han explicado a Europa Press que ninguna de las dos mujeres, de unos 60 y 30 años, constaba en el sistema VioGén. No obstante, la investigación continúa abierta para esclarecer lo sucedido, por lo que no se descarta ninguna hipótesis, incluida, la violencia de género.