El dolor del hijo del migrante mexicano que murió abatido a tiros por el ICE en Texas: "No merecía morir"
Ronaldo Salgado ha recordado a su padre "un hombre sencillo y de familia que dedicó su vida a EEUU"
Un agente de ICE mata a un migrante mexicano durante un operativo de detención en Texas
El ICE protagonizó este pasado martes un nuevo incidente sangriento al acabar un agente con la vida de un migrante mexicano durante un operativo de detención en Houston, Texas. Se trata de Lorenzo Salgado Araujo, mexicano residente en EEUU sin la documentación requerida, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Ronaldo Salgado, hijo del fallecido, ofreció una rueda de prensa en la que recordó a su padre como un hombre de familia, trabajador, cuya rutina diaria giraba en torno proveer a sus seres queridos.
“Durante la mayor parte de los últimos 35 años de su vida en Estados Unidos, comenzaba el día de la misma manera y siempre lo terminaba volviendo a casa, sentándose en el porche, comiendo una abundante comida preparada por mi madre, acostándose a dormir y repitiendo la misma rutina al día siguiente”, dijo Ronaldo, en declaraciones recogidas por ‘People’.
"Me enteré por una noticia en redes sociales"
Salgado contó cómo se dieron los hechos el martes 7 de julio. “Sin que yo lo supiera, a las 6:55, sin que ninguno de nosotros lo supiera, mi padre había recibido un disparo... por parte de agentes del ICE en coches sin distintivos”, dijo Ronaldo.
“Vi un video publicado en Facebook donde decían que le habían disparado”, dijo Ronaldo. “Lo reconocí de inmediato, no por su apariencia, sino por su voz, pidiendo ayuda a gritos mientras yacía en la calle desangrándose”.
Tras pasar horas buscando información de las autoridades, Ronaldo dijo que se enteró, a través de organizaciones locales y funcionarios electos, de que su padre había sido llevado a un hospital. Añadió que posteriormente descubrió que su padre había fallecido al ver una noticia en las redes sociales.
“Mi padre era un hombre sencillo, un hombre de familia, un hombre de rutinas”
“Me enteré del fallecimiento de mi padre por una noticia en las redes sociales, no por el hospital ni por la policía”, dijo. “Tuve que llamar a mi madre de inmediato para darle la terrible noticia antes de que se enterara de la misma manera que yo”.
“Mi padre era un hombre sencillo, un hombre de familia, un hombre de rutinas”, dijo. “Dedicó su vida en Estados Unidos a brindarle a su familia el sueño americano”. Ronaldo dijo que espera que la gente recuerde a su padre por la vida que vivió y no por la forma en que murió.
“Así es como quiero que el mundo conozca a mi padre: no como alguien que fue baleado y asesinado, sino como un hombre de familia”, dijo. “Ayer, 7 de julio, no merecía morir. No merecía ser reducido a un titular como ‘Hombre mexicano baleado y asesinado por ICE’. Merecía vivir una vida tranquila como Lorenzo Salgado Araujo, esposo, padre y creador de empleo para decenas de hombres que también anhelaban el sueño americano”.