Un empresario italiano, condenado a 16 años de prisión tras dejar morir a su trabajador indocumentado, cuyo brazo fue arrancado por una máquina.

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Es un caso de inhumanidad y abuso absoluto. Antonello Lovato, hijo del propietario de una explotación agrícola en Itala, ha sido condenado a 16 años de prisión por abandonar a a uno de sus empleados ilegal, después de que una máquina le arrancara un brazo y le provocara importantes heridas.

En vez de llevarle a un hospital, el patrón decidió dejar al hombre de 31 años en su casa, junto a su mujer. Allí le dejó junto a una caja de cartón en la que guardaba su brazo. El trabajador falleció dos días después a causa de sus heridas. La fiscalía había solicitado una pena de 22 años de prisión para el agricultor de 39 años, pero el tribunal le condenó solo a 16.

El hombre se habría salvado de haber sido llevado a emergencias

El hombre se habría salvado si Antonello habría actuado al hospital simplemente por humanidad, pero le pudo más el miedo a ser sancionado si al llevarlo a un hospital se desvelaba el accidente laboral de una persona indocumentada. Y es el día a día de los trabajores que son tratados casi como esclavos y que no tienen papeles, ni derechos, ni siquiera cuando una máquina les destroza y son abandonados a su suerte.

Los hechos ocurrieron en junio de 2024, cuando Singh, que trabajaba sin contrato en la explotación agrícola de la que Lovato era patrón, fue arrollado por una máquina que le amputó un brazo y le provocó heridas de extrema gravedad. En lugar de avisar a los servicios de emergencia, Lovato trasladó al trabajador hasta su vivienda y lo abandonó junto a su brazo amputado, que había colocado en una caja.

Satnam Singh, que así se llamaba el trabajador indio, fue condenado a muerte desde el mismo momento en el que sufrió el accidente. Según determinó la investigación, la víctima murió desangrada por una hemorragia que podría haberse evitado de haber recibido asistencia médica inmediata.

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Lovato, hijo del propietario de la explotación, fue detenido por los Carabineros el 2 de julio 2024 acusado de homicidio doloso, después de que la Fiscalía cambiase el delito inicial de homicidio imprudente ante las conclusiones de los forenses, según los cuales si se le hubiese socorrido en el momento el jornalero se habría salvado con total seguridad.

Lo que ahora pide parte de la sociedad italiana, es que la indignación provocada por la muerte de Satnam se traduzca en acciones concretas por parte de las instituciones públicas para combatir la mano de obra ilegal y la explotación en la cadena de suministro agroalimentaria, que es donde de una manera más masiva son empleados estos seres humanos sin derechos. Satnam Singh murió "a causa de una hemorragia grave". Abandonado.