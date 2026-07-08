Gonzalo Barquilla 08 JUL 2026 - 15:46h.

Nikoline, la joven noruega fallecida en la A-7 de Málaga, vivía con su padre en Arendal y debía regresar el mismo día de su muerte

La desaparición y muerte de Nikoline, la joven noruega atropellada en Málaga: tratan de localizar al conductor del vehículo

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La muerte de Nikoline, la adolescente noruega de 17 años que fue atropellada en la madrugada del lunes en la A-7 a la altura de Mijas, en Málaga, ha conmocionado tanto a la Costa del Sol como a su localidad natal de Arendal, en el sur de Noruega. Mientras la Guardia Civil trata de reconstruir las horas previas al atropello y localizar al conductor que huyó del lugar, en su país el foco está puesto en la familia de la joven.

Los medios noruegos han ido desvelando en las últimas horas algunos detalles de su entorno personal. Nikoline residía habitualmente con su padre biológico en Arendal, aunque había viajado a España para pasar unas semanas de vacaciones con su madre y el marido de esta. Su regreso a Noruega estaba previsto precisamente el mismo lunes en el que murió.

Una familia repartida entre Noruega y la Costa del Sol

Nikoline se crió Arendal, una ciudad del sur de Noruega situada en la región de Agder, extremo confirmado por la Policía noruega y por el Ayuntamiento de la localidad tras conocerse su fallecimiento. Allí vivía junto a su padre biológico, mientras que su madre estaba casada con un hombre que reside en Fuengirola, en Málaga.

La menor aterrizó en España el pasado 19 de junio para estar unos días de vacaciones con su progenitora y su padrastro. Según las fuentes locales, tenía previsto regresar a su país el lunes 6 de julio, el mismo día en el que murió, ya que quería asistir al cumpleaños de una amiga íntima. Un plan que ya no pudo cumplir.

Antes de acudir a la Policía Nacional para denunciar la desaparición, la madre y el padrastro recorrieron durante horas la zona de Puerto Banús intentando localizarla. Según explicó la propia madre el domingo durante la búsqueda, no era habitual que la joven dejara de responder al teléfono o desapareciera sin avisar.

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La familia perdió definitivamente el contacto con ella durante la madrugada. Horas más tarde se confirmó que una joven hallada sin vida tras un atropello en la A-7 era Nikoline.

"Es una pesadilla": el dolor del padre y la madrastra

Hasta ahora había sido la madre quien había hablado públicamente. Sin embargo, tras confirmarse la muerte de Nikoline, también lo hicieron su padre biológico y su madrastra en declaraciones recogidas por el diario noruego 'Agderposten'.

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"Tenía muchas ganas de volver a casa. Es tan injusto...", ha señalado la madrastra de la joven al periódico local, visiblemente afectada por lo ocurrido.

El padre y el resto de la familia describieron el momento que atraviesan como "una pesadilla". "Esto es un caos y una crisis constante. Ahora solo intentamos sobrevivir", precisaron al medio, reflejando el impacto que ha supuesto la muerte de la adolescente.

Los familiares también explicaron que Nikoline tenía hermanos y hermanastros, que permanecen unidos para afrontar el duelo. Estas son las primeras declaraciones públicas realizadas por la familia paterna desde que se conoció el fallecimiento de la joven de 17 años.

Arendal se vuelca con la familia tras la tragedia

La noticia ha provocado una profunda conmoción en Arendal, donde las autoridades locales han activado el equipo municipal de crisis para prestar apoyo psicológico tanto a la familia como a otros jóvenes afectados por la pérdida.

La alcaldesa en funciones, Inger Brokka de Ruiter, confirmó que la joven era vecina de la localidad y trasladó públicamente sus condolencias a familiares y amigos.

"Se trata de un incidente profundamente trágico. Hemos perdido a una de nuestras jóvenes ciudadanas", señaló la regidora, que pidió a los vecinos que se apoyen mutuamente en estos momentos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega también confirmó que la Embajada en España permanece a disposición de la familia para prestar la asistencia consular que pueda ser necesaria.

Cronología: las incógnitas que siguen rodeando la muerte de Nikoline

Nikoline había salido la noche del domingo junto a otros jóvenes noruegos para celebrar la histórica victoria de la selección de Noruega frente a Brasil, un triunfo que clasificó al combinado nórdico para los cuartos de final del Mundial de 2026. Tras reunirse con amigos en varios locales cercanos a Marbella, el grupo terminó la noche en la discoteca Funky Buddha de Puerto Banús.

La última vez que Nikoline fue vista estaba en la discoteca. Una amiga la perdió de vista cuando fue al baño y, al regresar, la adolescente ya no estaba. La última señal de su teléfono móvil se registró poco después en las inmediaciones de la avenida Julio Iglesias.

A las 5:20 horas varios conductores alertaron al 112 de que una joven había sido atropellada en el kilómetro 1.027 de la A-7, a la altura de Mijas, a unos 30 kilómetros de la discoteca en la que se le perdió la pista. El conductor implicado abandonó el lugar sin detenerse y los servicios sanitarios únicamente pudieron certificar el fallecimiento.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para identificar tanto el vehículo como al conductor que se dio a la fuga y reconstruir cómo llegó la joven hasta un punto situado a unos 30 kilómetros de la discoteca donde desapareció. Entre las primeras hipótesis publicadas se baraja que el vehículo implicado podría ser un camión pequeño, una furgoneta o una pickup, aunque esa posibilidad no ha sido confirmada oficialmente por los investigadores.

Como posible novedad en la investigación, el diario noruego 'Dagbladet' asegura, citando información facilitada por la Policía española, que los investigadores manejan indicios de que Nikoline habría tomado un taxi para recorrer una corta distancia antes de cruzar a pie la A-7, donde fue atropellada. Por el momento, ese extremo no ha sido confirmado públicamente por la Guardia Civil y la investigación continúa abierta para esclarecer qué ocurrió durante las dos horas transcurridas entre su desaparición y el accidente mortal.