Búsqueda internacional del sospechoso de la muerte de una madre y sus dos hijos en Inglaterra

La policía halló los cuerpos de una mujer y dos niños tras irrumpir en una vivienda en Great Denham, Bedfordshire.

Nikoline, la menor noruega desaparecida en Marbella, murió en un atropello en la A-7: buscan al conductor fugado

Compartir







El lunes, la policía de Bedfordshire forzó la entrada a una vivienda en Carnoustie Drive, Great Denham, tras recibir informes de que la familia que vivía en ella no había sido vista durante varios días. Y lo que allí encontró fue un drama: la madre y sus dos hijos estaban muertos, habían sido asesinados. La policía afirmó que no había indicios de que existiera un riesgo mayor para el público, pero que aumentaría las patrullas y el número de agentes uniformados en la zona.

Las investigaciones acaban de iniciarse, pero creen que la policía ha indicado que ha identificado a un sospechoso, conocido por las tres víctimas, y que, según creen, ya ha abandonado el país.

"Me gustaría pedir a cualquier persona que pueda tener información sobre este incidente, o que pueda haber oído o visto alguna actividad sospechosa en Carnoustie Drive, particularmente el viernes y el sábado, que se ponga en contacto con la policía lo antes posible. Cualquier información, sin importar. Por pequeño que sea, podría ayudar a nuestra investigación. También pido a la gente que respete la privacidad de las víctimas y evite especular sobre lo que pudo haber sucedido", ha declarado la policía de Bedfordshire.