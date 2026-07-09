Alberto Rosa 09 JUL 2026 - 17:57h.

El sexagenario fue visto por última vez el martes en el entorno de calle Estornino

Buscan a Soufiane, un menor vulnerable de 17 años desparecido en El Ejido, Almería

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La Asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta en redes sociales para tratar de localizar a José Antonio G.B., un hombre de 68 años desaparecido en Valladolid. La última vez que se le vio fue el pasado martes, día 7, y a la mañana siguiente se interpuso la denuncia por desaparición en dependencias del Cuerpo Nacional de Policía.

Según la descripción facilitada por SOS Desaparecidos, José Antonio G.B. mide 1,70 metros y tiene complexión delgada. Tiene los ojos claros y cabello canoso. Según informa ‘Tribuna de Valladolid’, el desaparecido fue visto por última vez en el entorno de la calle Estornino, en el barrio de San Isidro, donde se centran las primeras gestiones para tratar de localizarlo.

Para facilitar cualquier pista que pueda ayudar a dar con su paradero, SOS Desaparecidos ha habilitado el número de teléfono 868 286 726 y el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es. También puede comunicarse cualquier información al teléfono 091 de la Policía Nacional o al 092 de la Municipal.