Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sucesos

Piden colaboración ciudadana para encontrar a José Antonio, de 68 años, desaparecido en Valladolid

Desaparecido en Valladolid
SOS Desaparecidos pide la colaboración ciudadana para ayudar en su localización. SOS Desaparecidos
Compartir

La Asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta en redes sociales para tratar de localizar a José Antonio G.B., un hombre de 68 años desaparecido en Valladolid. La última vez que se le vio fue el pasado martes, día 7, y a la mañana siguiente se interpuso la denuncia por desaparición en dependencias del Cuerpo Nacional de Policía.

Según la descripción facilitada por SOS Desaparecidos, José Antonio G.B. mide 1,70 metros y tiene complexión delgada. Tiene los ojos claros y cabello canoso. Según informa ‘Tribuna de Valladolid’, el desaparecido fue visto por última vez en el entorno de la calle Estornino, en el barrio de San Isidro, donde se centran las primeras gestiones para tratar de localizarlo.

PUEDE INTERESARTE

Para facilitar cualquier pista que pueda ayudar a dar con su paradero, SOS Desaparecidos ha habilitado el número de teléfono 868 286 726 y el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es. También puede comunicarse cualquier información al teléfono 091 de la Policía Nacional o al 092 de la Municipal.

Temas