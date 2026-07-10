El hombre fue sacado inconsciente del agua por otros bañistas y los equipos de emergencia no lograron reanimarlo

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Un hombre de 75 años ha fallecido este viernes mientras se bañaba en la playa de la Malvarrosa, en València, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Los hechos han ocurrido sobre las 10:40 horas, cuando varios bañistas sacaron del agua a un hombre que se encontraba inconsciente.

Los servicios de socorrismo iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) básica, mientras se movilizaba una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).

Los sanitarios no pudieron salvarle

A su llegada, el equipo médico del SAMU continuó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, aunque el hombre no respondió a los intentos de reanimación.

Finalmente, los sanitarios confirmaron el fallecimiento del varón. Será la autopsia la que determine la causa exacta de la muerte. Tras este suceso, el CICU ha recordado que el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad ofrece en su página web recomendaciones para prevenir ahogamientos y actuar con seguridad durante el baño, especialmente en los meses de verano.