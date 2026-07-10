Carlos Plá Valencia, 10 JUL 2026 - 05:30h.

Fernando ha viajado a Los Ángeles a cortar el pelo a una docena de jugadores de la Roja antes del encuentro contra Bélgica y confía en volver antes de la final de Nueva York

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Cogemos a Fernando en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a punto de subirse a un avión rumbo a Los Ángeles. "Tengo que estar en el hotel de la selección española cuando lleguen para cortarle el pelo a una docena de jugadores de cara al partido de cuartos de final contra Bélgica", explica Fernando Díaz, el peluquero valenciano en el que confían los integrantes de la Roja para cuidar su imagen. "Son exigentes porque ten en cuenta que un partido del Mundial se ve en todo el planeta y quieren cuidar hasta el más mínimo detalle", asegura.

En cuanto llegue pasarán por sus manos Cucurella, Pedri, Baena, Llorente, Pedro Porro, Ferran Torres o Borja Iglesias, entre otros. "Ya estuve con ellos en Atlanta para cortarles el pelo antes del partido contra Arabia Saudí y ahora me quedaré hasta el sábado porque me invitan a ver el partido contra Bélgica junto a sus familiares", cuenta.

En estos días, Fernando tiene el privilegio de disfrutar con los jugadores de la selección de momentos de relax y convivencia. "Hay un ambiente muy familiar, muy sano, tanto los jóvenes como los veteranos son muy buena gente", asegura.

Una experiencia que para este peluquero valenciano es un premio. "Ellos me pagan el avión y el hotel, pero esto yo no lo veo como un tema económico. Si me quedara en mi barbería ganaría más dinero, pero estar con ellos durante el Mundial es algo inolvidable".

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"El Mundial es nuestro"

Durante las horas que pasa con los jugadores, Fernando también ha detectado la confianza que hay dentro de la selección en hacer algo grande este Mundial. "Hablé con varios por teléfono antes del partido de Portugal y me comentaron que me querían también en Nueva York antes de la final porque están convencidos de que el Mundial es nuestro", asegura.

De momento, para el encuentro contra Bélgica no le han pedido nada especial. "Por ahora están aguantando, no hay cambios radicales, pero si llegamos a la final espero que podamos hacer algo diferente".

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Lo que sí ha podido comprobar durante la convivencia con los futbolistas son las supersticiones que les persiguen antes de los partidos. "En lo referente al pelo algunos quieren que se lo corte un día antes, otros dos, confían en mí. Yo les digo, el gol del otro día no es nada, lo importante es el corte de pelo que te va a dar buena suerte", comenta entre risas.

Amigo de Ferran Torres

La vinculación de Fernando con los jugadores de la selección surgió a través de su amistad con otro valenciano, Ferran Torres, al que le corta el pelo desde hace años. "Somos amigos y él siempre ha confiado en mí para cortarle el pelo".

Entre sus clientes más ilustres, también se encuentra una de las grandes estrellas del Mundial y principal amenaza de la Roja para alzarse con el título, el francés Kylian Mbappé, al que cortó el pelo varias veces cuando era jugador del PSG. "Florenzi, un futbolista que jugaba en el Valencia era cliente mío y lo fichó el París Sant Germain. Después de dos meses allí no encontró peluquero y me llamaba para que le atendiera y estando allí en la ciudad deportiva le corté el pelo a Mbappé", recuerda.

Entre los personajes conocidos que confían en Fernando no solo hay futbolistas, también pasan por sus manos actores como El Langui o Fernando Tejero, e, incluso, políticos como el exalcalde de Valencia, Joan Ribó.