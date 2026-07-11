El sexagenario se ahogó tras lanzarse por un tobogán y sumergirse en el agua a las 11:30 horas de este 11 de julio

Antes de que los médicos llegasen al hotel Cala Tarida Beach, los allí presentes iniciaron las maniobras de reanimación

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PalmaUn bañista de 60 años ha muerto ahogado este 11 de julio cuando se encontraba disfrutando de la piscina de un hotel ubicado en la isla de Ibiza en Palma de Mallorca.

Según ha informado el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061), emergencias recibió el aviso a las 11:30 horas porque habían sacado del agua a un hombre que estaba inconsciente.

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Previamente al ahogamiento, se había tirado por un tobogán de las instalaciones acuáticas del establecimiento llamado Cala Tarida Beach, situado en el municipio de Sant Josep.

Reanimación cardiopulmonar sin resultado

Los allí presentes sacaron al varón de la piscina e iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar, usando también un desfibrilador que había en el lugar, antes de que llegasen los sanitarios.

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En dos ambulancias, una de soporte vital avanzado y otra de básico, acudieron al hotel para continuar con esas labores de recuperación de la víctima. Sin embargo, no lograron resultados exitosos.

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Confirmaron el fallecimiento. Los agentes desplazados igualmente al lugar ya investigan si le ocurrió algo al sexagenario para ahogarse tras sumergirse en el agua. La autopsia aclarará esto.