El varón, que presentaba una intoxicación etílica, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra

Se trata de una de las 162 atenciones realizadas por DYA Navarra durante el sábado de los Sanfermines

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PamplonaUn joven de 23 años ha resultado herido tras precipitarse en la madrugada de este domingo desde la muralla de Pamplona. El varón, que presentaba una intoxicación etílica, ha sido trasladado por DYA al Hospital Universitario de Navarra con una fractura del tobillo derecho y una contusión en el codo. Para su rescate ha sido necesaria la intervención de efectivos de Bomberos de Navarra.

Se trata de una de las 162 atenciones realizadas por DYA Navarra durante el sábado de los Sanfermines. De ellas, 33 han sido trasladadas en ambulancia a centros hospitalarios.

Intervenciones durante los Sanfermines

Destaca la atención a 87 personas con contusiones y diferentes heridas, 19 atenciones por trauma, 12 personas atendidas por intoxicación etílica, 8 por quemaduras y 6 por enfermedad, detallan desde la entidad en una nota de prensa.

Por otro lado, en el sexto encierro de las fiestas con los toros de La Palmosilla, DYA Navarra ha atendido in situ a 12 corredores heridos. Dos de ellos han sido trasladados, uno desde el tramo de Santo Domingo con un traumatismo abdominal y otro corredor desde la Bajada de Javier con un traumatismo en la rodilla. El resto de las atenciones se han realizado por policontusiones, traumas y diversas heridas.