El accidente, en el que se vieron implicados un camión y varios turismos, obligó a trasladar a cuatro personas al Hospital Virgen de Valme

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Cuatro personas, entre ellas dos bebés, han resultado heridas en una colisión múltiple en la que se han visto implicados un camión y varios turismos. El accidente ha tenido lugar en la mañana de este lunes en la autovía A-4, a su paso por el municipio sevillano de Dos Hermanas.

El accidente se produjo en sentido Sevilla

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el siniestro se registró a las 9:21 horas, cuando varios particulares alertaron de un choque en cadena en el que colisionaron un camión y varios vehículos en la A-4, en sentido Sevilla.

Como consecuencia del impacto, cuatro personas resultaron heridas y fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia. Los servicios sanitarios evacuaron al Hospital Universitario Virgen de Valme, en Dos Hermanas, a dos bebés, además de un hombre de 71 años y una mujer de 39 años, que presentaban lesiones de diversa consideración.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de los afectados. Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Bomberos de la Diputación de Sevilla y agentes de la Guardia Civil, que atendieron a los heridos, aseguraron la zona y regularon el tráfico mientras se desarrollaban las labores de asistencia y retirada de los vehículos implicados.