El adolescente, que presuntamente hacía caballitos con la bicicleta, intentó huir de los agentes y acabó detenido tras agredir a uno de ellos

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La Policía Local de Fuengirola ha detenido a un menor de edad acusado de agredir a uno de sus agentes después de protagonizar una persecución por varias calles del municipio. El joven, que circulaba en bicicleta, había llamado la atención de una patrulla al realizar maniobras peligrosas en una zona reservada para peatones. Según ha informado el Ayuntamiento de Fuengirola, una patrulla observó al menor circulando mientras hacía caballitos con la bicicleta, una conducta que suponía un riesgo para los viandantes. Ante esta situación, los agentes le ordenaron que se detuviera para identificarlo.

Lejos de obedecer las indicaciones policiales, el adolescente optó por huir del lugar, iniciando un recorrido por distintas calles con la intención de eludir a los agentes. La huida finalizó en la calle Moncayo, donde los policías consiguieron darle alcance. En el momento de su interceptación, el menor, según la versión facilitada por el Consistorio, se mostró muy agresivo, se resistió a la actuación policial y propinó varios puñetazos a uno de los agentes, alcanzándole en la cara.

La situación obligó a intervenir a varias personas que presenciaban lo ocurrido. Los ciudadanos colaboraron con los policías para controlar al joven y evitar que continuara la agresión, facilitando así su detención.

El policía tuvo que ser atendido por las lesiones

Tras reducir al menor, los agentes procedieron a su arresto y comunicaron los hechos a su padre. Además, tramitaron dos denuncias administrativas, una por conducción negligente y otra por desobediencia a la autoridad.

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El agente agredido sufrió lesiones en el rostro y tuvo que recibir asistencia sanitaria, aunque no ha trascendido el alcance de las heridas. El Ayuntamiento de Fuengirola ha condenado la agresión y ha expresado su apoyo al policía herido, al que ha deseado una pronta recuperación.

Asimismo, el Consistorio ha destacado la actuación de los ciudadanos que colaboraron con los agentes durante el incidente, subrayando que su intervención resultó decisiva para controlar al menor y poner fin a una situación que había generado momentos de tensión en plena vía pública.