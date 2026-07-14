El yate ha quedado prácticamente calcinado tras incendiarse este lunes por la tarde en la Marina Botafoc

Lamine Yamal responde a las palabras de Mariano Rajoy sobre la selección francesa: "Somos ejemplo de integración"

Compartir







IbizaEl yate en el que el jugador de la selección española Lamine Yamal disfrutó de parte de sus vacaciones en Ibiza el verano pasado ha quedado prácticamente calcinado tras incendiarse este lunes por la tarde en la Marina Botafoc. El fuego obligó a activar el protocolo de emergencias del puerto deportivo y terminó con la embarcación hundida para evitar mayores riesgos.

Las llamas se declararon alrededor de las cinco de la tarde en el 'Lefty', un yate de lujo de 23 metros de eslora. La gran columna de humo blanco generada por el incendio pudo verse desde distintos puntos de la isla, mientras operarios del puerto y parte de la tripulación intentaban sofocar el fuego en un primer momento.

PUEDE INTERESARTE Las historias de las víctimas mortales del incendio de Los Gallardos, Almería

El 'Lefty', un yate de lujo construido en 2001

Como medida de seguridad, la marina retiró las embarcaciones atracadas en los amarres cercanos para evitar que las llamas se propagaran. Por el momento no han trascendido las causas del incendio ni el alcance económico de los daños.

El 'Lefty' se hizo conocido el pasado verano después de que Lamine Yamal lo eligiera para pasar unos días de descanso en Ibiza. La embarcación, un Jaguar 72 construido en 2001 y renovado recientemente, podía alojar a doce pasajeros y dos tripulantes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además de utilizarse para uso privado, el yate también se ofrecía en plataformas especializadas de alquiler de embarcaciones de lujo por un precio superior a los 5.000 euros al día. Tras el incendio, la embarcación ha quedado completamente inutilizada y ha tenido que ser hundida en el propio puerto.