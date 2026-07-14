La Fiscalía le imputa 22 delitos de violación en circunstancias especialmente agravantes.

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Su 'modus operandi' siempre era el mismo. Quedar con las mujeres después de contactar con ellas en webs de citas en internet. Al encontrarse con ellas, el hombre, de 68 años, las drogada con somníferos, les daba alcohol y las violaba.

Eso, al menos, es lo que cree la fiscalía alemana que lleva mucho tiempo tras la pista de este supuesto depredador sexual y que ha presentado cargos ante la Audiencia Provincial contra él por haber presuntamente sedado y violado a al menos 14 mujeres y haberlo grabado en vídeo, aunque en el marco de la investigación se pudieron constatar supuestos delitos contra un total de 58.

La Fiscalía le imputa 22 delitos de violación en circunstancias especialmente agravantes, acompañados de lesiones corporales graves, así como vulneración del derecho a la propia imagen en todos los casos.

Durante el interrogatorio, las mujeres declararon no recordar los hechos, de los que no tuvieron conocimiento hasta que se les mostraron los vídeos de los delitos.

Las investigaciones del caso se remontan a 2025 cuando al ir tras la pista de un hombre, los investigadores se dieron cuenta de que este era el interlocutor de un presunto depredador mayor. En marzo de 2025 se registró el domicilio del acusado de Berlín en busca de material pornográfico, a falta de indicios de delitos más graves, y no fue hasta casi un año más tarde, en febrero de 2026, que un perito forense encontró en un soporte de datos incautado numerosos vídeos de delitos sexuales, presuntamente cometidos por el hombre, lo que llevó a un nuevo registro de la vivienda y a su detención el 3 de marzo pasado.

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Del total de 58 víctimas, diez aún no han sido identificadas, y en el caso de otras 30, la investigación sigue en curso. En tres casos, hasta la fecha no se han encontrado indicios suficientes de delito. En el caso de una mujer que fue presuntamente violada entre 2010 y 2014 en 36 ocasiones por el acusado, la Fiscalía se ha visto obligada a archivar el caso al haber prescrito los hechos cuando se tuvo conocimiento de ellos.