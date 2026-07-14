Alberto Rosa 14 JUL 2026 - 18:12h.

La compañía de VTC ha abierto también una investigación interna y asegura que la joven se bajó en su destino

Nikoline viajaba con dos jóvenes en el Uber antes del atropello: la Guardia Civil investiga qué pasó en el trayecto

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La Guardia Civil ha detenido este martes a un hombre en relación con el atropello mortal el pasado lunes 6 de julio, en la A-7 en Mijas, Málaga, de Nikoline, una menor de 17 años noruega. Al parecer, se trataría del sospechoso que conducía el vehículo que atropelló a la menor.

Este martes además se está realizando el estudio y la inspección ocular de la furgoneta y también se le tomará declaración al detenido, un padre de familia que viajaba en ese vehículo.

"Se están llevando a cabo las tareas de investigación desde el punto de vista pericial de la propia furgoneta, lógicamente, en esa investigación para el hallazgo de posibles restos biológicos que determinarán, sin género de duda, que es la furgoneta que provocó ese accidente, lógicamente con otros medios probatorios, que está llevando a cabo, en este caso, la Guardia Civil para esclarecer los hechos definitivamente", ha detallado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

El conductor se dio a la fuga tras el atropello

Cabe recordar que la investigación abierta por al Guardia Civil de Tráfico trata de determinar el vehículo que la habría atropellado y el conductor, que se dio a la fuga, y todo lo que rodea esos hechos.

Por su parte, Uber ha abierto también una investigación interna sobre este caso. La compañía ha confirmado a ‘El Español de Málaga’ que la menor no fue dejada en mitad de la autovía, sino en el punto de destino que ella misma había solicitado durante el trayecto.

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Lac compañía no ha confirmado si el conductor del vehículo ha sido identificado como testigo ni si ha aportado ya su testimonio a la Guardia Civil dentro de las diligencias abiertas.

Los interrogantes en la desaparición y muerte de Nikoline

Nikoline se encontraba de vacaciones en la Costa del Sol junto a su familia. La noche del domingo 5 de julio salió con una amiga para celebrar la victoria de la selección de Noruega en una conocida discoteca frecuentada por turistas extranjeros en Puerto Banús.

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Según ha trascendido y recogía el programa de Telecinco 'Vamos a ver', la última conversación con su madre fue sobre la 01:30 horas de la madrugada. Horas después, entre las 03:00 y las 04:00 horas, su amiga dejó de verla durante unos minutos al entrar al baño y, cuando regresó, la joven ya había desaparecido.

Sin embargo, la joven tomó un VTC desde Marbella hasta Mijas. Es en este tramo donde se encuentran las mayores incógnitas de la desaparición y muerte de la joven. Qué hizo, cómo se fue del local, quién la acompañaba y cómo llegó hasta Mijas, son algunos de los interrogantes que intentan descifrar los investigadores.

El Uber habría dejado a la joven en el punto de destino

Lo que se ha confirmado es que la joven no salió sola del local, sino que lo hizo acompañada de dos jóvenes que se subieron con ella en el mismo Uber. Según fuentes de la investigación recogidas por ‘El Español’, no está claro si Nikoline se agobió o se arrepintió de acompañarlos, pero pidió al conductor que detuviera el coche. "Para el Uber que me quiero bajar", les dijo.

El conductor tomó la salida de Riviera del Sol, en el kilómetro 1037 de la A-7 y dejó a la menor en esa urbanización de Mijas, coincidiendo, según ‘El Español’, con el punto de destino que había solicitado la propia Nikoline.

Frente a esa salida, en el sentido contrario de la autovía, hay una parada de taxis. Se cree que la menor habría regresado por su propio pie a la autovía y trató de cruzarla para llegar a esa parada, pese a existir un paso subterráneo habilitado para peatones.

Regresó a la carretera por su propio pie

La joven noruega fue atropellada a las 05:20 horas y el impacto lanzó su cuerpo por encima de la mediana. Un camionero testigo del atropello detuvo su vehículo y auxilió a la menor como puedo hasta la llegada de una patrulla. El conductor que la arrolló se dio a la fuga, cometiendo al menos una omisión de deber de socorro.