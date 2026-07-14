En Cotobade crece el temor al futuro de la mujer, sin casa propia, sin conocer el idioma y sola en la UCI.

Una mujer de 41 años, en la UCI tras ser encontrada en la calle ensangrentada en Pontevedra: investigan a su pareja por violencia machista

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Tiene 41 años. Y es la imagen del desamparo que pueden sufrir muchos extranjeros en España. Sin hablar el idioma, sola, después de haber sido maltratada por su presunta pareja y encontrada en la calle ensangrentada.

Ahora está en la UCI, y en Cotobade, Pontevedra, la situación es de consternación. Los vecinos acudieron en su ayuda desde el primer momento, y ella, pese a las dificultades para expresarse fue capaz de decir dos cosas: pedir que su pareja no se acercara y decir que tenía sed, según ha desvelado 'La Voz de Galicia'. El hombre fue detenido y puesto en libertad con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes

La mujer apareció tirada al lado de su casa, debajo de su balcón y con golpes que, a priori, podrían ser compatibles con que se cayese o la tirasen desde el mismo. Si los investigadores encontraran evidencias de que el hombre tiró por el balcón a la mujer sería acusado de homicidio en grado de tentativa aunque, por el momento, solo está acusado de un delito de lesiones.

Debido a la gravedad de su estado, los investigadores todavía no han podido interrogar a la mujer para averiguar qué ha ocurrido.

Se da la circunstancia de que la mujer vive en la casa de los padres de su presunto maltratador por lo que, ahora, nadie sabe dónde podrá vivir si finalmente sale de la UCI. El riesgo de que pueda volver a la casa y ser de nuevo atacada llena de zozobra a los habitantes de Cotobade y debería preocupar también a las autoridades.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

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En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.