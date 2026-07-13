Investigan si el hombre pudo haberla tirado por el balcón

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La Guardia Civil investiga como una presunta agresión machista el caso de una mujer de 41 años que ha sido ingresada en estado muy grave en la UCI tras ser encontrada en la calle ensangrentada y con la cara llena de golpes en una aldea de Cerdedo Cotobade (Pontevedra).

Su pareja, un hombre de 48 años, ha sido detenido, según confirman a EFE fuentes de la investigación, y pasará a disposición judicial en las próximas horas.

Los hechos se registraron el pasado sábado 11 de julio en una aldea rural del municipio. La mujer apareció tirada en el exterior de la vivienda y, aunque consciente, estaba cubierta de sangre y presentaba numerosos golpes en la cara. Los agentes investigan si, por esta razón, la pareja de la mujer pudo haberla tirado por el balcón.

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Según 'La Voz de Galicia', desde el instituto armado prefieran tirar de prudencia y se limitan a decir que el arresto fue por un delito de violencia machista sin entrar en detalle.

Los vecinos acudieron a auxiliar a la mujer

La víctima apenas pudo comunicarse con los vecinos que acudieron a auxiliarla tras escuchar los gritos, al no hablar español. Tras alertar a la Guardia Civil, los agentes arrestaron a su pareja, que es de origen español, como presunto autor de un delito de violencia de género.

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Al estar ingresada en la UCI en estado muy grave, los investigadores todavía no han podido interrogar a la mujer para averiguar qué ha ocurrido. De confirmarse que se trata de un nuevo caso de violencia machista, sería el segundo episodio de gravedad en la zona de O Campo Lameiro en los últimos 12 meses

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Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.