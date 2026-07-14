Hallan el cuerpo sin vida de un hombre tras un incendio en una antigua hípica de Culleredo, A Coruña

La víctima fue hallada con graves quemaduras junto al incendio. La Guardia Civil investiga las circunstancias del suceso

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El cuerpo sin vida de un hombre ha sido hallado tras un incendio registrado en una antigua hípica abandonada situada en la calle Burras, en la parroquia de Sésamo, en el municipio coruñés de Culleredo.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, un particular contactó con el servicio de emergencias sobre las 13:20 horas para alertar del incendio. Además, explicó que en el exterior del recinto había un hombre tendido con graves quemaduras.

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Tras recibir el aviso, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia movilizó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Arteixo, así como a agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento

Una vez en el lugar de los hechos, los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento del hombre.

Por su parte, la Guardia Civil ha informado de que los agentes continúan recabando los primeros datos e indicios para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el suceso.

Según indicaron los efectivos desplazados, el incendio afectó principalmente a la maleza que rodeaba la antigua hípica y a los pocos restos que permanecían en pie de la estructura abandonada. La investigación sigue abierta para determinar el origen del fuego y las causas de la muerte.