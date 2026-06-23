La víctima del ataque con arma blanca presentaba heridas en la cara y en una pierna

Tras la agresión, la mujer acudió al Centro de Salud sobre las 21:56 horas

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Una mujer de 37 años ha sido trasladada al Hospital de Villarrobledo tras acudir al Centro de Salud de Las Pedroñeras, en Cuenca, con heridas en la cara y en una pierna. Estas heridas, según ha explicado la propia afectada, fueron producidas en una agresión con arma blanca en la vía pública.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, la mujer, tras recibir el ataque, acudió al Centro de Salud sobre las 21:56 horas.

La víctima continúa hospitalizada

Una vez que la mujer llegó al Centro de Salud del municipio, esta fue atendida por médicos de urgencias que no tardaron en determinar que la víctima debía ser trasladada al Hospital de Villarrobledo.

Tras tratar las heridas de la mujer, una ambulancia de soporte vital básico procedió a su trasladado al centro hospitalario, donde la mujer continúa en cuidados.

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Fuentes de la Delegación del Gobierno han informado de que la mujer, todavía hospitalizada, presenta varas heridas, una de ellas de carácter grave. Además, también han señalado que, por los datos con los que se cuenta hasta el momento, no existía relación entre agresor y víctima, aunque la Guardia Civil continúa investigando los hechos para tratar de esclarecer las motivaciones que llevaron al agresor a cometer el ataque.