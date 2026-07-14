Los bomberos centran sus esfuerzos en frenar el avance de las llamas ante la llegada del viento

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Los Bombers de la Generalitat trabajan este martes por la tarde con 48 dotaciones en un incendio forestal declarado en el municipio de Rubió, en Barcelona, según han informado a través de sus redes sociales.

El aviso se recibió a las 16:27 horas, tras detectarse una columna de humo en la zona de la ermita de Can Massana. En las labores de extinción participan 90 efectivos, con un despliegue formado por 38 vehículos terrestres y 10 medios aéreos, que trabajan para contener el avance del fuego.

Prioridad en el flanco derecho del incendio

Los bomberos centran sus esfuerzos en el flanco derecho del incendio, con el objetivo de evitar que las llamas sigan propagándose ante la previsión de la llegada de viento de poniente, que podría complicar la evolución del fuego.

Además del dispositivo de emergencias, los Bombers de la Generalitat han solicitado la colaboración de los agricultores de la zona para labrar los campos y crear franjas de protección, así como de las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).

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El operativo se ha ido reforzando conforme avanzaba el incendio. En un primer momento trabajaban 15 dotaciones, tres de ellas aéreas, pero el dispositivo ha sido ampliado hasta las 48 dotaciones actuales para hacer frente a la evolución de las llamas.