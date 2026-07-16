Incendio de una nave industrial con productos inflamables en Lorca, en Murcia

Efectivos de emergencias trabajan en las labores de extinción y refrigeración de la nave incendiada en el Parque Industrial Saprelorca

La abogada de El Ejido, con pronóstico reservado, recibió un disparo con un pistola del calibre 32 de un cliente insatisfecho

Compartir







Los servicios de emergencia trabajan en la extinción de un incendio declarado este jueves en una nave del Parque Industrial Saprelorca, en Lorca (Murcia), según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

El incendio se declaró en una fábrica con material inflamable

El Teléfono Único de Emergencias 112 recibió el aviso a las 15:21 horas, alertando de un incendio en unas instalaciones dedicadas a la fabricación de tubos que, además, almacenaban productos inflamables en su interior. La combustión originó una gran columna de humo visible desde varios puntos y provocó varias explosiones de botes de pintura almacenados en la nave.

Además, existía el riesgo de que las llamas se propagaran a otras naves industriales y a una estación de servicio situada en las inmediaciones, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad durante la intervención.

La empresa fue desalojada y no hay heridos

Como medida preventiva, la empresa fue desalojada y, por el momento, no constan personas heridas como consecuencia del incendio.

En el operativo participan efectivos de los Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, personal del Servicio de Emergencias Municipal, patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil, operarios de Mantenimiento de Carreteras por la cercanía de la autovía A-7 y una ambulancia del 061, movilizada con carácter preventivo.

Aunque el incendio ya se encuentra controlado, los equipos de emergencia permanecen en la zona realizando labores de refrigeración de la estructura, extinción definitiva de los focos aún activos y protección de las naves colindantes para evitar que el fuego pueda reactivarse o extenderse.