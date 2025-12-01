Los viajeros fueron traslados en taxi hasta A Coruña, destino final del convoy

Se solicitó la intervención de medios de extinción al salir humo de debajo del tren

A CoruñaUna veintena de pasajeros de un tren tuvieron que ser evacuados y trasladados la pasada noche después de que uno de los motores del convoy en el que se encontraban comenzase a arder en Culleredo, localidad de A Coruña.

Tal y como ha explicado el 112 Galicia, los hechos se produjeron a aproximadamente las 23:40 del domingo, 30 de noviembre, siendo el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) el que solicitó la intervención de medios de extinción debido a que salía humo de debajo de un tren que se encontraba en esos momentos parado en la estación de la citada localidad coruñesa.

Los 21 pasajeros del tren, trasladados en perfecto estado

En ese aviso, ADIF informaba ya de que todos los pasajeros del tren, –un total de 21–, estaban ya en el exterior del mismo y en perfecto estado, siendo posteriormente trasladados en taxi hasta A Coruña, que era su destino final.

El propio maquinista y otra persona lograron apagar las llamas con un extintor antes de que llegasen los efectivos de los Bomberos de Arteixo, quienes evaluaron la situación y realizaron las comprobaciones correspondientes al llegar al lugar.

Además, en el operativo en la zona también participaron la Guardia Civil y la Policía de Culleredo.

Susto también por un incendio en Ourense

Paralelamente, también durante el domingo se registró otra intervención por un incendio que obligó a movilizarse a los efectivos para evitar un susto mayor. Concretamente, en este caso se produjo en Barbadás, Ourense, y fue registrado en una vivienda de la avenida de Celanova, en A Valenzá.

Fue un particular el que alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de que el interior del domicilio estaba lleno de humo y en el balcón de la misma había una mujer a la que ayudaron a salir las personas que se encontraban en el lugar.

Cuando llegaron los bomberos, el fuego ya estaba apagado por los vecinos, que explicaron que ardió la campana extractora. La mujer, por su parte, fue trasladada a un centro hospitalario por inhalación de humo.