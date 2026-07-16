Roncal rinde homenaje a la mujer y sus dos hijos fallecidos en el río Esca mientras el municipio trata de recuperarse de la tragedia

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El municipio navarro de Roncal permanece conmocionado tras el fallecimiento este miércoles de una mujer y dos de sus hijos menores de edad, que murieron ahogados en el río Esca. La tragedia ha causado una profunda consternación en todo el valle y ha dado lugar a un homenaje espontáneo en memoria de las víctimas. La alcaldesa de Roncal, Amparo Vinuales, ha asegurado a EFE que tanto el Ayuntamiento como los vecinos están "hechos polvo" por lo sucedido y centrados en apoyar a la familia.

"Estamos todo el pueblo intentando apoyar a la familia todo lo que podamos, a nivel de pueblo y a nivel institucional", ha afirmado la regidora. Durante la jornada de este jueves, vecinos de la localidad han celebrado un sencillo homenaje en el merendero situado junto al lugar donde ocurrió el accidente.

En el acto se han depositado flores en recuerdo de la mujer y de sus dos hijos, en una muestra de cariño y solidaridad con la familia.

Una zona de baño habitual

El suceso ocurrió en una zona habitual de baño del río Esca que, según la alcaldesa, suele ser un lugar tranquilo y donde no es frecuente que se produzcan incidentes de estas características: "Ha sido un cúmulo de mala suerte", ha señalado Vinuales, quien ha explicado que nadie presenció lo ocurrido, por lo que todavía se desconocen las circunstancias exactas del accidente.

La investigación ha quedado en manos de la Guardia Civil, que trata de esclarecer cómo se produjo el fatal desenlace. La alcaldesa ha explicado que permaneció en el lugar de los hechos hasta pasadas las 23:00 horas, acompañando a la familia junto al resto de la corporación municipal mientras trabajaban los servicios de emergencia.

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Aunque la familia, de origen marroquí, residía en Roncal desde hacía cuatro años, el impacto emocional ha trascendido al municipio, ya que los dos menores estaban escolarizados en el valle.

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"La comunidad educativa está muy afectada. Al final somos como un pueblo grande; el valle no es muy grande, los pueblos son pequeños y esto se vive mucho a nivel de valle", ha lamentado la alcaldesa.