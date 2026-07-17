Detenida por agredir a una mujer con discapacidad para robarle la cartera en su casa de Palma

La actuación policial permitió además recuperar la cartera sustraída, que fue devuelta a su legítima propietaria

Condenado a 13 años de prisión por matar a su hermana por "41 cochinos euros" de una factura de la luz

Compartir







La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer como presunta autora de un delito de robo con violencia, después de que supuestamente agrediera a otra mujer, que tiene diagnosticada una discapacidad, para robarle la cartera en el interior de su domicilio.

Los hechos ocurrieron sobre las 23:00 horas del pasado domingo en una vivienda situada en el barrio de Son Roca, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

PUEDE INTERESARTE Detenido un joven de 19 años acusado de matar a otro hombre con una botella rota en Sant Antoni, Ibiza

Entró por la fuerza en la vivienda

Según la investigación, la sospechosa llamó al timbre del domicilio y, cuando la víctima abrió la puerta, trató de acceder de forma violenta al interior de la vivienda.

La propietaria intentó impedir que entrara, lo que provocó un forcejeo durante el cual sufrió diversos moratones en los brazos. Finalmente, la presunta agresora consiguió acceder al inmueble y dirigirse hasta el dormitorio. Una vez dentro de la vivienda, la mujer sustrajo la cartera de la víctima y abandonó el lugar.

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre de 70 años ahogado en una piscina en Albalate de Zorita, en Guadalajara

Al día siguiente, la perjudicada comenzó a recibir notificaciones en su teléfono móvil que alertaban de varios intentos de realizar compras con su tarjeta bancaria, lo que permitió confirmar que alguien estaba tratando de utilizar los efectos sustraídos. Tras las investigaciones, los agentes localizaron y detuvieron a la sospechosa, una mujer de nacionalidad española, como presunta autora de un delito de robo con violencia.