El hombre cuya mujer y sus dos hijos han muerto en la presa de El Roncal se encuentra "destrozado"

La mujer muerta junto a sus dos hijos menores en la presa de Roncal había tenido un bebé hace meses: su viudo, arropado por su familia

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El RoncalEl municipio navarro de Roncal permanece "conmocionado" tras el fallecimiento este miércoles de una mujer y dos de sus hijos menores de edad ahogados en el río Esca, una tragedia que ha golpeado a todo el valle y que ha provocado un acto de homenaje espontáneo en memoria de las víctimas.

Los fallecidos son una familia de origen magrebí que llevaban tres años en la localidad y que eran conocidos entre los vecinos de Roncal. Según se ha podido conocer gracias a medios locales, la muerte de estos tres miembros de la misma familia dejan a un hombre viudo y a una niña de tres años y a un bebé huérfanos de madre.

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El padre de los dos menores muertos en la presa de El Roncal "está destrozado"

Nada más conocerse la triste noticia, la comunidad musulmana de la zona y los vecinos del valle se han volcado con este hombre que ha perdido a su mujer y a sus dos hijos mayores.

Como indica el representante de la comunidad islámica en Sangüesa a 'Navarra Noticias', el viudo de la fallecida y padre de estos dos menores muertos en la presa de El Roncal "está destrozado, ha sido una tragedia tremenda, pero está muy agradecido a los vecinos y vecinas, a la alcaldesa, que no le han dejado solo en ningún momento. Se ha sentido muy arropado".

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Desolación en el municipio navarro

Por su parte, la alcaldesa de Roncal, Amparo Vinuales, ha asegurado que tanto el pueblo como el Consistorio están "hechos polvo" y volcados en apoyar a la familia.

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"Estamos todo el pueblo intentando apoyar a la familia todo lo que podamos, a nivel de pueblo y a nivel institucional", ha afirmado.

Además, este jueves se ha llevado a cabo por parte del pueblo un sencillo homenaje en el merendero próximo al lugar de los hechos, donde se han depositado flores en recuerdo de las víctimas.

La comunicdad educativa, muy afectada

Aunque la familia de origen marroquí residía en Roncal desde hacía cuatro años, el impacto emocional trasciende al municipio porque los menores estaban escolarizados en el Valle.

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"La comunidad educativa está muy afectada. Al final somos como un pueblo grande; el Valle no es muy grande, los pueblos son pequeños y esto se vive mucho a nivel de valle", ha señalado.

"Un cúmulo de mala suerte", según la edil

El suceso tuvo lugar en una zona de baño habitual del río Esca que la alcaldesa ha definido como "tranquila" y en la que, según ha señalado, no suelen registrarse incidentes de este tipo.

"Ha sido un cúmulo de mala suerte", ha comentado, al indicar que nadie presenció lo ocurrido y que, por tanto, se desconocen las circunstancias exactas del accidente, cuya investigación corresponde a la Guardia Civil.

Vinuales ha explicado que fue avisada desde el primer momento y permaneció en el lugar hasta pasadas las 23:00 horas, acompañando a la familia junto al resto de la corporación municipal mientras trabajaban los servicios de emergencia.