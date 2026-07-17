Un hombre muere tras ser rescatado en parada cardiorrespiratoria en una playa de La Oliva, en Fuerteventura

La víctima fue sacada del agua en la playa de Corralejo Viejo, donde los servicios de emergencia intentaron reanimarla sin éxito

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Un hombre de 60 años ha fallecido este viernes tras ser rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria en la playa de Corralejo Viejo, situada en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 de Canarias.

El suceso tuvo lugar sobre las 14:40 horas, momento en el que se activó el dispositivo de emergencias para atender al bañista.

Sin éxito pese a las maniobras de reanimación

Hasta el lugar se desplazó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que, junto a los socorristas de la playa y personal sanitario del Centro de Salud, practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al afectado.

A pesar de los esfuerzos realizados durante varios minutos, los sanitarios no pudieron recuperar sus constantes vitales y solo pudieron confirmar su fallecimiento. En la intervención también participaron bomberos de La Oliva, efectivos de Protección Civil, además de agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Los cuerpos policiales se hicieron cargo de las diligencias judiciales para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.