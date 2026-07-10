Claudia Barraso 10 JUL 2026 - 19:39h.

Una madre vio que su hijo tenía tos, ruidos al respirar y mucha dificultad: el diagnóstico tras sufrir un susto en la piscina

Muere un hombre de 75 años mientras se bañaba en la playa de la Malvarrosa, en Valencia

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El médico especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, trabaja en el servicio de Anestesiología Pediátrica del HGU Gregorio Marañón y además es divulgador en redes sociales donde da consejos sobre la salud que pueden ser esenciales para salvar la vida de muchas personas.

En su último vídeo publicado en Instagram, David Callejo ha contado uno de los últimos casos que atendieron en urgencias. Se trata de un niño que sufrió un ahogamiento, pero que se quedó todo en un susto y estuvo jugando con sus amigos toda la tarde.

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El profesional ha explicado que la madre, les confesó que estaban celebrando un cumpleaños con el resto de sus amigos cuando el niño se ahogó en la piscina, pero que, gracias a la rápida intervención del socorrista, pudo salvarle y el menor no llegó a perder el conocimiento.

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El niño estuvo jugando toda la tarde con sus amigos

Todo quedó en un susto y el niño pudo recuperarse y estuvo jugando toda la tarde con sus amigos. Sin embargo, cuando llegaron a casa y el pequeño se acostó en la cama, empezó a toser y a tener mucha dificultad para respirar, fue entonces cuando, su madre, sin hacer caso a los demás que le decían que seguramente el niño hubiese cogido frío, lo llevó al hospital.

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“Cuando alguien tiene un ahogamiento puede entrar agua en tus pulmones, pudiendo provocar una inflamación que de síntomas horas después. Por eso, cuando alguien tiene un susto en el agua hay que vigilar que no tenga tos, pitidos o ruidos al respirar, que no empiece a tener dificultad para respirar o que lo haga muy rápido y sobre todo, que no tenga fiebre”.

“Si aparece cualquiera de estos tres síntomas en las primeras 24 horas, hay que acudir a urgencias”. Como hizo la madre del pequeño que vio algo extraño en su hijo, llevó al pequeño al hospital donde le hicieron una radiografía y vieron que tenía afectados los pulmones, por lo que “se tuvo que quedar ingresado. Por suerte el peque ya está bien y le pudieron dar el alta”.