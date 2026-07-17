El adolescente recibió una descarga eléctrica mientras jugaba a golpear un medidor de fútbol de una feria

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Alessio Colletti, un adolescente de 15 años de Saronno, Italia, falleció en el hospital de Savona tras electrocutarse en una feria en Spotorno. La alarma se dio la pasada noche, cuando los servicios de emergencia y la Cruz Blanca recibieron el aviso de un joven en estado crítico.

Los intentos de reanimarlo fueron infructuosos. El adolescente, jugador de fútbol del Amor Sportiva, sufrió un paro cardíaco durante el traslado, según informa ‘Corriere Della Sera’. Según las primeras investigaciones, el menor recibió una descarga eléctrica mientras jugaba con un medidor de fútbol. Poco antes del accidente había llovido en la zona y se trabaja con la teoría de que el agua alcanzó la unidad de control eléctrico de la instalación.

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Al parecer, antes de patear el balón, el niño se quitó un zapato para jugar descalzo y se electrocutó al entrar en contacto con parte de la estructura. Un cortocircuito, sumado al suelo mojado por la reciente lluvia pudo haber causado la muerte del joven de 15 años.

Investigan un cortocircuito sumado al suelo mojado como causa de la muerte

El adolescente estaba de vacaciones en Spotorno con un amigo y su familia. La feria de atracciones se encuentra ahora cerrada y la fiscalía ha abierto una investigación por homicidio involuntario contra personas desconocidas.

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“El parque de atracciones está ahora bajo custodia”, explica el alcalde de Spotorno, Mattia Fiorini . “Lamentamos profundamente lo sucedido y extendemos nuestras condolencias a la familia; estas cosas no deberían ocurrir. El kickometer es una atracción con una diana en el suelo, que se golpea con los pies en lugar de con las manos, como un saco de boxeo normal. El cierre es necesario hasta que comprendamos las circunstancias del accidente y las condiciones de seguridad”, ha recogido el citado medio italiano. La policía local, dirigida por la comandante Alessandra Ghidara, es la responsable de la investigación.

“Sin duda hubo un problema con el suministro eléctrico, pero la tormenta que se produjo una hora antes de la tragedia pudo haber influido. El parque de atracciones de Spotorno es histórico; lleva abierto al menos 20 años y sigue siendo gestionado por las mismas personas”, declaró.