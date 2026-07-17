Todos los pasajeros fueron trasladados a otra puerta de embarque y posteriormente reubicados en otro avión, desde el cual finalmente despegó el vuelo.

Las maletas se convierten en un lujo para viajar y algunas ya nos esperan en el hotel

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Las imágenes que se han viralizado por redes hablan por sí solas y muestran una plaga de mosquitos dentro de un avión pocas veces vista. Los hechos ocurrieron en un vuelo de Ryanair de Milán a Alicante. Los viajeros tuvieron que ir a su destino con tres horas de retraso debido a una inusual plaga de mosquitos en la cabina. Por motivos de salud e higiene, los pasajeros se vieron obligados a desembarcar.

La presencia de una joven que afirmaba ser alérgica a las picaduras de mosquito también influyó en esta decisión.

Todos los pasajeros fueron trasladados a otra puerta de embarque y posteriormente reubicados en otro avión, desde el cual finalmente despegó el vuelo.