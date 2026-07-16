Carlota, la hija de 9 años del bodeguero Iván Sanz muerto junto a su familia en un accidente de tráfico, ya está "en casa"

El difícil duelo al que se enfrenta la hija del bodeguero Iván Sanz, única superviviente del accidente: "Hay que sostener la frustración e incluso la culpa"

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ValladolidValladolid continúa consternada tras la muerte del bodeguero Iván Sanz Cid y su familia en un accidente de tráfico cuando volvían de Cantabria. Días después del fallecimiento del empresario, su mujer y de sus dos hijos, Irene y Álvaro de 17 y 14 años, sus vecinos, allegados y familiares no consiguen superar la triste noticia.

La única superviviente de la familia fue Carlota, la pequeña de nueve años, que tuvo que ser ingresada y que, afortunadamente, se encuentra dada de alta. Según ha informado 'El Norte de Castilla', Carlota "ya está en casa y se recupera favorablemente" de las lesiones sufridas en el trágico accidente de tráfico.

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El comunicado de la bodega

Ha sido la Dehesa de los Canónigos, la bodega de la familia, la que ha confirmado la buena noticia a través de un comunicado donde "los mensajes de apoyo hacia Carlota": "Es imposible contestaros a todos".

"Está bien, es consciente ya de todo. La han operado de un tobillo, tiene algunas fracturas en los brazos, pero está fuera totalmente de peligro. Es la única noticia buena dentro de la tragedia que estamos viviendo. Que la niña se va a recuperar, eso es lo importante. Luego ya en el futuro se verá su evolución, porque imagino que tendrá que pasar su proceso y tendrá que tener la ayuda correspondiente, pero bueno, está muy arropada por la familia", indican desde la empresa familiar.

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El apoyo a Carlota

Los mensajes de esperanza frente al dolor y la desolación se hanc entrado todos estos días en Carlota, sobre la que ahora se vuelca la familia, consciente de la durísima situación que debe afrontar a partir de ahora, teniendo que luchar contra unas secuelas que más allá de lo físico son especialmente demoledoras en lo psicológico. Por eso, desde la familia, sus seres queridos insisten en el mismo mensaje: "Jamás vas a caminar sola".

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"Con solo 9 años, la vida te ha puesto delante un camino durísimo que ningún niño tendría que recorrer. Pero también queremos que sepas que jamás vas a caminar sola. En todos nosotros encontrarás una familia entera que te abrazará, te cuidará y te querrá todos los días de tu vida. El amor infinito de tus padres, de Irene y de Álvaro vivirá para siempre en tu corazón y será tu guía", pronunciaba Marta Sanz, hermana del bodeguero fallecido, en uno de los mensajes más desgarradores del funeral de la familia, que fue oficiado por el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello.

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De igual modo, en medio del dolor, Marta también tuvo palabras para su hermano, su cuñada y sus sobrinos, víctimas de un fatal accidente de tráfico para el que nadie es capaz de encontrar consuelo.

"Hoy no habla solo una hermana. Hoy habla una familia rota por el dolor. Iván era el pequeño de cuatro hermanos y, desde el mismo día en que nació, llenó nuestra casa de alegría y de una vitalidad contagiosa. Para mí, además, era mi hermano pequeño, mi ojito derecho. Hay lazos que ni la muerte puede romper. Hermano, allí donde estés, quiero que sepas que siempre te hemos querido y siempre te querremos", expresaba, conmoviendo a todos en el recuerdo de todos ellos.

También dirigiéndose hacia Irene Garijo, Marta destacaba "el amor puro con el que cuidó de Iván y la complicidad de la hermosa familia que formaron". "Muy querida" por todos, como también destacaba la Diputación de Valladolid, era trabajadora de Valladolid Avanza, sociedad pública dependiente de la institución dedicada a dinamizar la economía, cultura y turismo provincial.