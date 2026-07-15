El hombre detenido por el atropello mortal de Nikoline habría limpiado su furgoneta con lejía tres horas después del accidente

Nikoline, la menor noruega fallecida en Málaga: de sus últimos días en Marbella al viaje de su familia a España para seguir la investigación del atropello

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MijasLa Guardia Civil continúa investigando el atropello mortal a Nikoline, la menor noruega de 17 años que fue arrollada en la A-7 a la altura del municipio malagueño de Mijas. Los agentes de la Benemérita detenían durante la mañana del lunes 13 de julio a un conductor de nacionalidad española como presunto autor del atropello mortal de la joven.

El detenido, cuyas iniciales son J.M, es un hombre de 46 años de nacionalidad española y conocido por las autoridades. Según ha podido conocer el periódico local 'Diario Sur', este hombre habría limpiado su furgoneta con lejía "sólo unas horas después de que la chica fuese arrollada al cruzar la autovía A-7 a su paso por Mijas". Además, los agentes de la Guardia Civil han encontrado en su furgoneta "daños compatibles con el accidente".

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Limpiaba su furgoneta con lejía tan solo tres horas después del atropello mortal de Nikoline

La principal hipótesis con la que trabaja la Benemérita es que el hombre, que ha entrado en contradicciones durante su declaración, habría atropellado a la menor durante la madrugada del domingo 5 de julio y habría conducido hasta su casa, en Calahonda, donde habría sido visto por una vecina limpiando con lejía su furgoneta sobre las 08:00 horas de la mañana del lunes 6 de julio. Es decir, tan solo tres horas después de que se produjese el atropello mortal de Nikoline.

Los investigadores, inicialmente, apuntaron a que la víctima pudo ser arrollada por un camión, aunque -según han avanzado los pesquisas- los agentes han comprobado que fue una furgoneta de la marca Ford la que habría arrollado a la menor, la misma que posee el detenido y que presenta daños compatibles con el impacto de aquella noche.

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Tras el accidente, los agentes realizaron una reconstrucción de los hechos y localizaron restos de cristales sobre el asfalto, por lo que se intentó identificar al vehículo implicado así como a la persona que conducía tras el visionado de diversas grabaciones.

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El arresto del conductor se ha producido para evitar que pudiera darse a la fuga pero han indicado que la investigación continúa abierta.

La desaparición y el atropello de Nikoline

El siniestro tuvo lugar el 6 de julio a las 5:20 horas en el kilómetro 1027 de la A-7 en sentido Marbella, momento en que varios testigos llamaron al 112 para informar de que una mujer había sido atropellada.

De inmediato se avisó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, que se ha hecho cargo de las investigaciones, y a Mantenimiento de Carreteras.

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Nikoline, la menor noruega de 17 años, había ido a ver el partido de fútbol de la selección de Noruega, celebrado el pasado 5 de julio y que finalizó con la victoria ante Brasil, y salió a celebrar el resultado con unos amigos.

Antes de conocerse el atropello, la madre de la menor había pedido ayuda para localizarla debido a que no había conseguido contactar con ella en las últimas horas y había interpuesto una denuncia ante la Policía.

Horas mas tarde la familia confirmó que la víctima era la chica noruega de 17 años, de la que no se tenía rastro desde la madrugada entre las 3:00 y las 4:00 horas del 6 de julio, cuando fue vista por última vez con sus amigos en una discoteca ubicada en Marbella.