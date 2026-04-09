Una serie de malas praxis sanitarias en Omán tras un grave accidente en ruta pusieron a Damien Touzé, ciclista del Cofidís, al borde de la muerte

El ciclista Jaume Guardeño, ingresado en la UCI tras colisionar con un coche mientras entrenaba: su estado de salud

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Damien Touzé se considera un auténtico superviviente tras la gravísima caída que sufrió el 10 de febrero, durante la cuarta etapa del Tour de Omán, que desencadenó una cadena de complicaciones médicas mucho más serias de lo que se diagnosticó inicialmente. Tras ser atendido primero en un hospital de campaña sin rayos X y después en varios centros del país, su estado se deterioró rápidamente: además de las fracturas de pelvis, fémur y una lesión severa en la rodilla izquierda, desarrolló un traumatismo abdominal con perforación intestinal que puso su vida en peligro. Tanto que los médicos le aconsejaron que se despidiese y así lo hizo con su esposa: "Voy a morir, dile a nuestro hijo que lo amo".

A lo largo de estas dos semana, el corredor del equipo Cofidís ha contado su experiencia a varios medios. Uno de los primeros fue la revista Diario del Triatlón, en la que atribuyó el accidente a varios factores, entre ellos "el nerviosismo en el pelotón" y, sobre todo a que "las bicicletas actuales son inadecuadas para los ciclistas en términos de seguridad: "Cada vez vamos más rápido, y la causa son estas bicicletas cada vez más difíciles de manejar".

Recursos limitados

Pero lo que más ha sorprendido al mundo del ciclismo y a la opinión pública ha sido la odisea médico-sanitaria que ha vivido como consecuencia de su grave accidente y que le situó a las puertas de la muerte.

Touzé se recupera ahora en su casa de Bélgica. Anda con dificultad ayudado con muletas, mientras se somete a una rehabilitación larga y compleja ya que aún arrastra lesiones graves —incluida la destrucción de su rodilla izquierda— que requerirán entre ocho y nueve meses de fisioterapia, y su futuro deportivo es incierto. Lo bueno es que lo hace rodeado de su pareja y su hijo, centrado en recuperar la salud tras haber estado muy cerca de perder la vida.

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Según ha relatado su entorno, tras el accidente, la atención inicial fue claramente insuficiente. Touzé fue trasladado primero a un hospital de campaña sin máquina de rayos X, donde solo pudieron darle puntos en el muslo. Después lo llevaron a un segundo centro, donde detectaron una rotura de bazo, pero su estado empeoró rápidamente con fiebre de 40 grados, taquicardia y un deterioro general que los médicos locales no lograban controlar. La doctora del equipo Cofidis, Annemie Batjoens, identificó que el problema real era abdominal y presionó para que recibiera pruebas y cuidados adecuados, pero se encontró con recursos limitados.

Cuando finalmente fue trasladado a una clínica privada, la situación seguía siendo crítica. Sofía, su pareja, grabó algunas de las actuaciones sanitarias al considerarlas poco ortodoxas como tratamientos improvisados, incluido un drenaje abdominal realizado con tijeras sobre una herida que, más tarde se supo, ni siquiera había sido cerrada correctamente en Omán.

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La repatriación a Europa llegó in extremis. En el hospital de Roeselare (Bélgica) fue operado durante cinco horas y los cirujanos confirmaron que sus órganos estaban expuestos bajo la piel. Allí lograron estabilizarlo y salvarle la vida, iniciando una recuperación que aún será larga y compleja.

Una despedida ante el riesgo de una muerte inminente

Ante la gravedad de las heridas sufridas por Touzé, los médicos aconsejaron que se despidiese de los suyos ya que las posibilidades de morir eran muy altas. El propio cilcista cuenta esos momentos como los más trágicos e intensos de toda su vida. Cuenta en su entrevista con el medio francés que la conversación con Sofía se produjo en un contexto que él percibía como de riesgo grave. Según su relato, le llamó para informarle de la situación y describirle las circunstancias inmediatas a las que se enfrentaba temiendo por su vida.

Fue en ese momento cuando Touzé le pidió a Sofía que en caso de morir le trasladara a su hijo de año y medio lo mucho que le quería: "Voy a morir, dile a nuestro hijo que lo amo". le dijo en una dramática conversación.