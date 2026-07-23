Un hombre de 50 años es detenido por alojarse y consumir en Benidorm sin abonar las facturas

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La Policía Local de Benidorm ha detenido a un hombre de 50 años y nacionalidad islandesa como presunto autor de un delito de estafa, tras, supuestamente, alojarse durante diez días en distintos hoteles y consumir en varios establecimientos de hostelería de la ciudad sin abonar ninguna de las facturas.

Diez días cambiando de hotel sin pagar

Según ha informado la Policía Local de Benidorm a través de sus redes sociales, el detenido permaneció alrededor de diez días en la ciudad, periodo durante el que se hospedó en diferentes hoteles y realizó desayunos, comidas y cenas en distintos locales de restauración sin hacerse cargo del importe de los servicios recibidos.

Los agentes intervinieron en varias ocasiones por incidencias relacionadas con el sospechoso. Tras comprobar que mantenía un mismo patrón de actuación en diferentes establecimientos, la Policía Local procedió finalmente a su detención como presunto autor de un delito de estafa.

El portavoz de la Policía Local de Benidorm, Quique Tortosa, ha explicado a EFE que los agentes tuvieron contacto con el hombre en distintos locales de la ciudad antes de practicar el arresto, que se produjo al décimo día de estancia.

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Un mensaje con humor en redes sociales

La Policía Local compartió la actuación a través de sus redes sociales con un tono irónico. En la publicación señalaban que al detenido "se le había pasado la cuenta" y añadían que, para quienes opten por esa forma de viajar, el cuerpo dispone de "un pack especial con alojamiento incluido", en alusión a su ingreso en dependencias policiales.

Tras su detención, el hombre ha quedado a disposición de la autoridad competente, que determinará los siguientes pasos del procedimiento judicial