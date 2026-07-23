Condenado a 12 años de cárcel por matar a Francis de Pablo y ocultar su cuerpo en una fosa séptica

Los restos de Francis permanecieron ocultos durante más de dos años hasta que fueron localizados el 6 de junio de 2024

A juicio los dos acusados del crimen de Francisco de Pablo: su cadáver fue descubierto tras dos años enterrado en una cocina en Aldea del Fresno, Madrid

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La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 12 años de prisión a Israel C.R. por el homicidio en marzo de 2022 de Francisco 'Francis' de Pablo Páez, cuyo cuerpo fue encontrado dos años después de su desaparición dentro de la fosa séptica de una finca de la localidad madrileña de Aldea del Fresno.

Según la sentencia los hechos sucedieron en la tarde del 21 de marzo de 2022 cuando Israel salió junto a Francis del domicilio de este en el barrio de Hortaleza de Madrid y ambos se desplazaron en vehículo hasta una finca perteneciente a la familia del primero en San Fernando de Henares.

Una vez allí el condenado "con intención de causarle la muerte" golpeó a la víctima en la cabeza con una barra metálica y pesada, lo que causó su fallecimiento de forma inmediata, por lo que el tribunal le condena a doce años de cárcel tras aplicarle una circunstancia atenuante de drogadicción.

El otro acusado ha sido condenado a un año y nueve meses

El otro acusado en esta causa, Fernando R.P., ha sido condenado a un año y nueve meses de prisión por encubrir el homicidio ayudando a enterrar el cadáver en una fosa séptica bajo la cocina de una casa de la familia de Israel ubicada en Aldea del Fresno, donde trasladaron el cuerpo desde el lugar del crimen.

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Los restos de Francis permanecieron ocultos durante más de dos años hasta que fueron localizados el 6 de junio de 2024 durante la investigación policial gracias al testimonio de un testigo protegido, que relató cómo Fernando le había confesado el lugar donde estaba enterrado el cuerpo.

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Junto a esta declaración el análisis de las localizaciones telefónicas por parte de la Policía y la intervención de los guías caninos fueron claves a la hora de encontrar el cuerpo y reconstruir los movimientos de ambos acusados durante el crimen.

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El jurado consideró en su veredicto no concluyentes los indicios aportados por dos forenses que sostenían que, ante la falta de heridas defensivas, la víctima podría haberse encontrado sentada y atada.

Este hecho propició que el procedimiento pasara de considerarse un delito de asesinato a un homicidio, por lo que la Fiscalía rebajó de 22 a 12 años la pena que pedía para Israel. Esta resolución no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.