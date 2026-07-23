Manuel Pimentel Jaén, 23 JUL 2026 - 14:30h.

Los vecinos del municipio aseguran que es un hombre "problemático" que ya había tenido conflictos previos con otro vecino hace un mes

Detenido un vecino de Alcaudete por la muerte de Araceli, la anciana de 86 años asesinada en su casa: tres guardias civiles resultan heridos en el arresto

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Los vecinos de la localidad jienense de Alcaudete continúan conmocionados por la muerte violenta de Araceli, de 86 años, asesinada con arma blanca presuntamente en su casa por otro vecino de la localidad.

El presunto asesino de la octogenaria, un hombre de 46 años, fue detenido por la Guardia Civil en el mismo municipio de Jaén. Durante la operación policial llevada a cabo en su detención, tres guardias civiles resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.

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Se siguen conociendo más novedades que rodean el caso. Según ha podido saber Informativos Telecinco, algunos vecinos vieron al presunto asesino de Araceli paseando por el pueblo con una catana en la mano, días antes del crimen.

Conflictos previos

Uno de estos vecinos afirma que el ahora detenido tuvo otro conflicto con una familia. Este mismo vecino no se explica por qué seguía libre ya que según su testimonio "lleva tiempo dando problemas y sabíamos que tarde o temprano iba a pasar algo".

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Esta información aporta datos muy relevantes para el caso de la muerte de Araceli, ya que el perfil del detenido encajaría en la personalidad "problemática" que describen los vecinos de este municipio de apenas 10.000 habitantes.

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30 puñaladas

Según adelantaba este lunes el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, la principal hipótesis de la investigación sobre este crimen que ha vestido de negro al municipio es un robo en el interior de la vivienda de Araceli.

El cadáver sin vida de la víctima fue hallado este 19 de julio en su casa ubicada en la calle Cuesta de Priego, la misma calle donde fue visto el asesino portando una catana de grandes dimensiones un mes antes del crimen.

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La autopsia reveló que el cuerpo de la víctima presentaba alrededor de treinta heridas por arma blanca. Por otro lado, el arresto del sospechoso, que tuvo lugar de madrugada en la vía pública, no fue sencillo: el individuo opuso una fuerte resistencia armado con un palo y un cuchillo, llegando a lesionar a tres agentes de la Guardia Civil.

Uno de los efectivos resultó gravemente herido con dos puñaladas en el tórax que precisaron de cirugía urgente. El detenido pasará a disposición judicial en las próximas horas, según adelantaba este jueves Hora Jaén.