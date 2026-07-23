Una mujer de 74 años muere ahogada en una playa de Calafell, Tarragona

Con esta víctima son 13 las personas que han fallecido en Cataluña en lo que va de temporada de baño desde el 15 de junio

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Una mujer de 74 años ha muerto este jueves ahogada en la playa del Estany-Mas Mel de Calafell (Tarragona), según ha informado Protección Civil de la Generalitat.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido a las 11:50 horas el aviso de que habían sacado del agua a una bañista inconsciente y estaban intentando reanimarla en la arena.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha desplazado tres ambulancias y un helicóptero medicalizado y ha seguido con las maniobras de reanimación, aunque no ha podido hacer nada por salvar la vida a la mujer, de nacionalidad española.

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En el momento del suceso había servicio de vigilancia y ondeaba la bandera verde en la playa. Los Mossos d’Esquadra, que han movilizado dos patrullas, se han hecho cargo de las diligencias.

Con esta víctima, son 13 las personas que han fallecido en las playas catalanas desde que empezó oficialmente la temporada de baño el 15 de junio.