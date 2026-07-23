Los autores del homicidio huyeron y dejaron sus domicilios tras matar a la víctima de cinco puñaladas

La Policía ha encontrado a los autores del crimen en Toledo y Navarra: dos de los cuatro detenidos cuentan con múltiples antecedentes por agresiones similares

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MadridLa Policía Nacional ha conseguido resolver el homicidio cometido contra un hombre de 38 años al que mataron a puñaladas en el distrito madrileño de Villaverde durante el día de Año Nuevo de este 2026. En total, cuatro hombres, que al parecer eran conocidos de la víctima, han sido detenidos en las provincias de Toledo y Navarra.

Los hechos, concretamente, tuvieron lugar a aproximadamente las 22:00 horas el 1 de enero en la calle de Moncada, donde la víctima se encontraba en compañía de varias personas con las que mantuvo una discusión que desencadenó una agresión con arma blanca que le provocó la muerte horas después en el hospital, tal como ha informado la Policía Nacional precisando que le asestaron cinco puñaladas.

Los autores del homicidio de Año Nuevo en Villaverde huyeron y dejaron sus domicilios tras matar a puñaladas al varón de 38 años

Tras lo ocurrido, el Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, asumiendo e investigando el caso, recabó toda la información posible sobre los presuntos autores, sobre los que constató que habían abandonado sus domicilios y huido de la Comunidad de Madrid.

Avanzando en sus pesquisas, los agentes localizaron una vivienda en la localidad toledana de El Carpio de Tajo en la que podría morar uno de los sospechosos, por lo que el pasado 25 de marzo desplegaron un dispositivo especial en el que detuvieron a dos de los presuntos autores.

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Los otros dos implicados fueron arrestados el 26 de mayo en el municipio navarro de Larraga.

Según ha detallado la Policía Nacional, tres de los detenidos son argelinos y el otro español, con edades comprendidas entre los 46 y los 24 años. Dos de ellos, además, cuentan con múltiples antecedentes por agresiones similares.

Por estos hechos y tras su paso a disposición judicial todos ellos han sido ingresados en prisión provisional.