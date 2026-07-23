Alberto Juan habría sido el asesino de Facundo, el ingeniero muerto en Las Tablas, y se habría suicidado tras el crimen

El crimen del asesino del gas pimienta de Las Tablas, resuelto: un hombre mató a Facundo y luego se suicidó al sospechar que su mujer le era infiel

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MadridEl crimen del asesino del gas pimienta ha sido resuelto por la Policía Nacional. En tan solo unos días, los investigadores han conseguido conocer la identidad del asesino de Facundo, el ingeniero argentino de 37 años que murió en su domicilio del barrio madrileño de Las Tablas tras recibir más de una decena de puñaladas.

Según se ha podido conocer, el autor de la muerte de Facundo sería un hombre que estaría convencido de que su mujer era una de las amantes de la víctima. Sin embargo, el autor de este crimen no ha podio ser detenido por los agentes de la Policía Nacional ya que, tras cometer el crimen, se habría quitado la vida tirándose desde un barranco en Ávila.

Un hombre que se quitó la vida tras matar al que consideraba el amante de su mujer

La identidad del autor de la muerte de Facundo sería Alberto Juan, un hombre de 65 años que se encontraba en trámites de divorcio con su mujer y que sospechaba que el ingeniero argentino mantenía una relación con ella.

El periódico 'El Mundo' ha informado que, tras presentarse en la vivienda del ingeniero, rociarle con gas pimienta y matarle propinándole más de una decena de puñaladas, Alberto condujo durante una hora y media hasta La Adrada (Ávila), "donde permaneció unas horas hablando con su esposa con aparente normalidad".

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Sin embargo, este hombre de 65 años se arrojó por un barranco "al saber que le estaban investigando", detallan desde el medio de comunicación anteriormente citado. Por eso, cuando los agentes de la Policía Nacional acudieron a detenerlo, ya había muerto.

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La investigación del asesinato de Facundo

El crimen de Las Tablas ocurrió el pasado martes 14 de julio. La víctima se llamaba Facundo y era un hombre español de origen argentino, ingeniero de profesión, que tenía afición por los viajes y no contaba con antecedentes penales.

Desde el primer momento los agentes de la Policía sospechan que el móvil del crimen sería una venganza por un romance de Facundo. "Eran frecuentes las citas con mujeres, con diferentes chicas en su propia casa. La investigación cree que este asesinato, este crimen, podría estar vinculado a algunas de estas citas con alguna de estas mujeres. La intención, según la principal hipótesis que se baraja, del asesino era matar a Facundo. Esto es lo que creen los investigadores", indicaba la reportera María Vicente en el programa 'VAV' de Telecinco.

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"Estuvo muy poco tiempo dentro de la casa. Cuando entró le gaseó con gas pimienta y después ya le asestó más de 10 puñaladas antes de escapar. Una semana después de este crimen, las teorías de la Policía Nacional han sido confirmadas.

Tras varias días recabando pruebas y testimonios, el Grupo V de Homicidios ha conseguido resolver este crimen.

Ayuda contra el suicidio

En España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema. Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.