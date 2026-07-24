La madre del bebé maltratado en Barcelona reitera que el padre era brusco pero no vio que agrediera a su hijo

La madre investigada por los maltratos a su bebé en Barcelona asegura que su pareja era "un manazas" y pide volver a declarar ante el juez

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BarcelonaLa Audiencia de Barcelona ha vuelto a denegar la libertad al padre acusado de maltratar a su bebé de solo seis semanas de vida. La madre está en libertad con cautelares y ha vuelto a prestar declaración en la que asegura que no vio ningún signo de maltratos del padre hacia el recién nacido, pero reconoce la "falta de cariño" del padre, como informa Ricard Martin.

Además, la progenitora ha reconocido "haber buscado información sobre fisuras anales y otras lesiones", según indica el periodista de 'Informativos Telecinco'. Por otor lado, la madre investigada junto a su marido por maltratar a su bebé de pocas semanas en Barcelona ha mantenido este jueves ante el juez que su pareja era brusco con el bebé, pero que nunca vio que le agrediera, ya que en ese caso lo habría denunciado a la policía.

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La madre, enfermera del Hospital Vall d'Hebron, en libertad

La mujer, que fue detenida junto a su marido el 18 de marzo, ha declarado a petición propia ante la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Barcelona que la investiga junto a su pareja por el supuesto maltrato y agresión sexual de su bebé, que tenía seis semanas de vida cuando se destapó el caso.

La madre, enfermera del Hospital Vall d'Hebron, quedó posteriormente en libertad con cargos por orden de la Audiencia de Barcelona, que consideró que los indicios de que participara en los maltratos "se han ido debilitando", pese a ser consciente de los mismos.

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La declaración de la madre

Tras su primera declaración ante el juez cuando fueron detenidos, la madre ha querido ampliar su testifical, a petición propia, después de que numerosos testigos ya hayan comparecido en sede judicial, como los médicos de diferentes hospitales que atendieron al bebé o del propio entorno de los padres.

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En su declaración de este jueves, en la que ha contestado a todas las partes, la madre ha negado "absoluta y totalmente" haber agredido a su hijo, según han informado fuentes jurídicas. Ha agregado que tampoco presenció ninguna agresión por parte del padre, ya que de lo contrario, ha dicho, hubiera llamado a la Policía y lo hubiera denunciado.

Búsquedas en Google

La madre, según consta en el auto de libertad provisional y en la causa, llevó a cabo varias búsquedas en Google en las que mostraba su preocupación por el estado del bebé y porque su pareja no trataba "bien" al pequeño.

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Preguntada hoy por ello, ha explicado que el padre era brusco y poco cariñoso con el recién nacido, pero ha precisado que una cosa es "tratar mal" y otra "maltratar".

Ha afirmado, asimismo, que también efectuó búsquedas en Google sobre fisuras anales, y que manifestó su preocupación por este hecho a los diferentes médicos a los que acudió, extremo que los doctores que ya han testificado han negado.

El bebé, bajo tutela de la Generalitat de Cataluña

El niño, que ahora está bajo tutela de la Generalitat de Cataluña, ingresó el 16 de marzo en el Hospital Vall d'Hebron, con apenas un mes de vida, con signos de una posible agresión sexual y varias lesiones graves que le dejarán secuelas de por vida.

El bebé está ahora con una familia de acogida. Durante la vista, la madre ha solicitado poder ver a su hijo, a lo que se ha opuesto la Fiscalía.