Asociaciones y autoridades rinden homenaje a Rita y Teresa, las jóvenes que han muerto en un accidente en Formentera

Dos jóvenes recién graduadas en medicina de viaje de fin de carrera, las víctimas del accidente de moto mortal en Formentera

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FormenteraLa muerte de dos jóvenes recién graduadas en medicina en la isla pitiusa de Formentera ha conmocionado a Portugal. El país luso, de donde eran las víctimas, ha mostrado su tristeza y su emoción por el fallecimiento de Teresa y Rita, las jóvenes muertas tras ser arrolladas por un taxi cuando viajaban en moto.

A través de diferentes cuentas en redes sociales, distintos órganos portugueses han mostrado su tristeza y han querido trasmitir su pésame a la familia y amigos de Rita y de Teresa.

Reacciones y homenajes a la muerte de Teresa y Rita

Una de estas entidades en rendir homenaje a las jóvenes ha sido la Asociación Médica de Portugal. A través de un comunicado emitido en su cuenta de Instagram, el Consejo Nacional de Médicos Internos ha expresado su respeto y su dolor por estos dos fallecimientos.

"El Consejo Nacional de Médicos Internos expresa su profundo pesar por el fallecimiento de las compañeras Teresa Pinheiro, interna de Neurocirugía de la Unidad Local de Salud (ULS) de São José y Rita Rebelo, especialista en Otorrinolaringología de la Estuário do Tejo. En este doloroso momento, el CNMI extiende su más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros de Teresa y Rita", reconocen desde la Asociación Médica de Portugal.

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Otro de los órganos que ha querido rendir un último homenaje a las dos jóvenes que han fallecido mientras iban en moto por Formentera ha sido la ULS Estuário do Tejo, institución que integra la gestión del Hospital de Vila Franca de Xira y los centros de salud de cinco municipios de Lisboa.

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"Con profunda tristeza y consternación, la ULS Estuário do Tejo recibió la noticia del fallecimiento de la Dra. Rita de Sousa Rebelo, especialista en otorrinolaringología. En nombre de todos los profesionales de la institución, el Consejo de Administración expresa su solidaridad y sus más sinceras condolencias a su familia y a todos sus allegados", publican.

Celebraban el final de carrera

Rita y Teresa, las dos fallecidas en el accidente, son dos jóvenes de nacionalidad portuguesa que se encontraban de viaje en Formentera junto a otras cuatro amigas. El motivo de este viaje era la celebración por haberse graduado como médicas.

"Las dos fallecidas eran médicas que se encontraban en la isla junto a otras cuatro compañeras de profesión celebrando el final de su formación. Se supone que las otras cuatro mujeres circulaban en otras dos motos, aunque este detalle no ha podido ser confirmado", indican desde 'Diario de Ibiza'.

Además, también se ha podido conocer gracias al medio de comunicación luso 'País ao minuto' que "una de las víctimas mortales era natural de Viseu y sobrina del exsecretario de Estado de Deportes, João Paulo Rebelo".

El accidente mortal de estas dos jóvenes

Los servicios de emergencias recibían el aviso a las 11:27 horas y hasta el lugar de los hechos se desplazaban dos ambulancias -una de Soporte Vital Avanzado (SVA) y otra de Soporte Vital Básico (SVB)-, además de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.

A su llegada, los equipos de emergencias no podían salvar a ninguna de las dos mujeres.

Los trabajos de las autoridades tras el accidente

Como consecuencia del accidente, el Consell de Formentera cortaba al tráfico el tramo comprendido entre la calle de Llevant, en el cruce con la carretera de la Savina, y el acceso a ses Illetes, comunicaba la institución insular en otra nota.

El cierre se mantuvo mientras los servicios de emergencia y las autoridades competentes completaban las actuaciones judiciales y policiales en la zona.

La institución insular pedía a la ciudadanía que evitase desplazarse a este punto, respetase la señalización y las indicaciones de los servicios de emergencia y utilizase itinerarios alternativos.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.