Si hay desplazamientos en vehículo, hay que activar la recirculación de aire interior

Última hora de los incendios en Madrid y Ávila: diez localidades permanecen desalojadas y tres confinadas en Madrid

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Los incendios durante la noche en la región de Madrid han avanzado "poco y han bajado mucho la intensidad", según ha informado este sábado la Delegación del Gobierno de Madrid, debido a un cambio de condiciones meteorológicas (menos viento, mayor humedad y menos temperatura), aunque la previsión para este sábado se prevé "compleja" por el incremento del viento.

El humo y la intrusión de masas de aire de origen africano hace que el cielo de Madrid haya amanecido con un color marrón y la atmósfera desprende un olor a quemado, lo que ha hecho que, pese a no haber riesgo para la salud, muchos vecinos y turistas hayan vuelto a ponerse la mascarilla y a cerrar las ventanas de las casas.

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Las recomendaciones de Protección Civil

El pronóstico para la zona del incendio en la jornada de este sábado es que habrá rachas máximas de viento en torno a los 39 km/h y una temperatura máxima de 28°C, de 15:00 a 19:00.

Por el momento, se recomienda que se mantenga el uso de la mascarilla FFP2 en exteriores y que la población vulnerable y con patología respiratoria limite la exposición.

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Pese al "deterioro" de la calidad del aire se recomienda extremar las precauciones y reducir la actividad al aire libre, sobre todo a ancianos, niños, embarazadas y enfermos.

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Asimismo, desde Emergencias Madrid y Emergencias 112 recomiendan cerrar puertas y ventanas y toda la ventilación de la casa y no permanecer al aire libre si no hay obligación.

Además, si hay desplazamientos en vehículo, hay que activar la recirculación de aire interior.