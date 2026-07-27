El Colegio de Registradores ha puesto a disposición de los damnificados por los incendios el Portal Registral de Emergencias, que facilita el acceso a los datos de fincas registrales

Última hora de los incendios forestales en España: el Gobierno ordena desalojar Valdemaqueda, Madrid, hasta ahora confinada por los incendios

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El Colegio de Registradores de España ha puesto a disposición de los damnificados por los incendios que están arrasando el territorio el Portal Registral de Emergencias y, además, ha acordado la gratuidad de las notas simples de dominio, –el documento oficial de identificación y descripción de una finca o casa–, para todas las personas afectadas, algo clave para solicitar las ayudas.

Con ello, los registradores buscan apoyar a los más de 80.000 afectados por los fuegos que asolan al país, facilitando que puedan "comprobar si su finca registral está afectada por un incendio o cualquier otra catástrofe" y así "poder obtener directamente información registral de forma ágil y gratuita" para valer su titularidad jurídica y "ejercer sus derechos sobre la información que, como fuente auténtica y confiable, el registro proporciona".

La nota simple de dominio para acreditar la titularidad de las propiedades afectadas, clave para las ayudas

Tal como ha comunicado el propio Colegio de Registradores, para hacer uso de ello, los afectados pueden dirigirse a la página web oficial del Portal Registral de Emergencias, donde tienen a su disposición una utilidad que está “ofreciendo una visión global del impacto de los incendios" y facilita "a los damnificados acceso a los datos de fincas registrales", algo "clave para gestionar indemnizaciones y ayudas de las administraciones".

Al acceder a la herramienta, de un simple vistazo podemos ver las emergencias activas e inactivas, así como el tipo con el que han sido calificadas (incendio, inundación, etc.). Además, a través de un filtro de nombre, podemos buscar específicamente una zona concreta, al igual que en cada emergencia tenemos acceso a un desplegable en el extremo derecho que, si lo pulsamos, nos abre información adicional como la descripción de la propia emergencia, la dirección desde la que podemos verla en el mapa satelital, si procede, la fecha en que se registró la emergencia, el área alcanzada y el número de fincas, parcelas y construcciones que se han visto afectadas.

Del mismo modo, la utilidad cuenta con un mapa de España con las zonas de las emergencias coloreadas, de forma que, además, si hacemos click o pinchamos en el área, también podemos acceder a información dedicada en la que se informa de si se han visto afectadas o no las propiedades de esa zona. En caso afirmativo, el sistema nos comparte la referencia catastral, al igual que el número de teléfono asociado para contactar con el registro y poder tramitar sobre la propiedad afectada. Además, en estos casos, también se nos muestra un botón llamado ‘Mostrar en el Geoportal’ que igualmente lleva a otra página en la que poder consultar la parcela o propiedad afectada, con otros dos botones: ‘Solicitar Nota Simple’ y ‘Localiza tu Registro’.

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Con ello, los afectados pueden obtener gratuitamente la nota simple que acredita la titularidad del inmueble; un documento con información clave para gestionar ayudas, indemnizaciones u otras prestaciones relacionadas con la emergencia.

Las dramáticas cifras de los incendios en España

Con los bomberos, la UME y todos los efectivos implicados en la lucha contra el fuego trabajando incesantemente, los incendios continúan extendiéndose. Las cifras son dramáticas, superando en solo siete meses de 2026 “la media anual que sufría España en la última década”, como señalaba recientemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no ha dejado de clamar por la necesidad “un gran pacto de Estado contra la emergencia climática”.

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Solo en Madrid, Ávila y Toledo, las llamas han devorado ya más de 80.000 hectáreas en tres focos que siguen muy activos por un perímetro de 280 kilómetros. Además, en otros puntos del país, como en Vall d’Uxió, en Castellón, las llamas también avanzan dejando un panorama absolutamente desolador.

Hasta ayer, domingo, las cifras apuntaban a nueve grandes incendios forestales sobre los que se han geolocalizado 5.072 fincas registrales y 1.095 construcciones. Todo ellos mientras las cifras se siguen incrementando exponencialmente con el paso de los días ante los numerosos focos activos que siguen expandiéndose a lo largo del territorio nacional.