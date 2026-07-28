La mujer aceleró con su vehículo contra un portal, "con manifiesto ánimo de acabar con la vida de la víctima"

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La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a una vecina de Carballo (A Coruña) a pagar una indemnización de 329.646 euros por intentar matar a su exmarido en octubre de 2022. La procesada ya había aceptado una pena de cuatro años de prisión, aunque mantenía su oposición respecto a la responsabilidad civil derivada de los hechos.

Según recoge la sentencia, la mujer aceleró su vehículo "actuando con manifiesto ánimo de acabar con la vida de la víctima", embistiendo violentamente contra un portal. El impacto provocó que la estructura cayera sobre su exmarido, que en ese momento se encontraba en la parte interior intentando cerrarlo.

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Condena por tentativa de homicidio

La acusada reconoció los hechos y aceptó una condena de cuatro años de cárcel, además del pago de 2.280 euros en multas por los delitos de tentativa de homicidio, daños continuados y lesiones leves.

El tribunal aplicó la agravante de parentesco en el delito de tentativa de homicidio, al tratarse de su expareja, así como la atenuante cualificada de alteración psíquica en todos los delitos.

La mujer admitió que acudió al domicilio de su exmarido, causó daños en varios vehículos y en el portalón de la vivienda y aceleró el coche con la intención de acabar con su vida. Como consecuencia de la embestida, la víctima sufrió graves lesiones, mientras que otro integrante del hogar resultó herido de carácter leve.

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Más de 329.000 euros en indemnizaciones

Pese a reconocer los hechos, la acusada se opuso a la cuantía de la responsabilidad civil, mientras que la compañía aseguradora cuestionó hacerse cargo de las indemnizaciones al considerar que se trató de una actuación dolosa.

Finalmente, la Audiencia condena a la mujer a indemnizar a su exmarido con 311.563 euros por los días de incapacidad, las intervenciones quirúrgicas, las secuelas físicas, el perjuicio moral, el lucro cesante y los daños ocasionados en su vehículo.

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Además, deberá abonar 2.783 euros a las otras dos personas perjudicadas y 15.299 euros al Servizo Galego de Saúde (Sergas) por los gastos sanitarios derivados de la atención prestada tras el ataque.

La aseguradora también deberá responder

La sentencia declara que la compañía aseguradora deberá responder directamente del pago de las indemnizaciones, con aplicación del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, lo que implica también el abono de los intereses legales correspondientes, teniendo en cuenta las cantidades que ya habían sido consignadas.

Los magistrados consideran que el informe pericial forense resulta más sólido que el presentado por la aseguradora para determinar el tiempo de curación, las secuelas y la pérdida de calidad de vida sufrida por la víctima.

Asimismo, rechazan aplicar el incremento del 20 % previsto para los daños derivados de una conducta dolosa, al entender que "la influencia de los elementos patológicos que presenta la condenada han tenido influencia en los hechos", aunque mantienen el reconocimiento de todas las indemnizaciones por daños materiales y personales.

La resolución no es firme y cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Mientras tanto, la condena fija una de las indemnizaciones más elevadas derivadas de un caso de tentativa de homicidio juzgado recientemente en Galicia.