La Guardia Civil tiene que hacer un "sobresfuerzo" en la Comunidad de Madrid "para mantener la seguridad y evitar los robos", según su portavoz

Última hora de los incendios: la Generalitat levanta el confinamiento en la localidad de La Vall d'Uixó

Compartir







MadridLa portavoz de la Guardia Civil, Mercedes Martín, ha confirmado que los agentes ya han recibido varios avisos de vecinos de las zonas afectadas por los incendios alertando de posibles saqueos en sus viviendas.

"Hemos recibido varias llamadas en las que nos están diciendo, sobre todo porque hay personas que tienen conectadas las alarmas, que se están produciendo saltos", ha explicado Martín en una entrevista en 'TVE'.

PUEDE INTERESARTE La primera declaración de una emergencia nacional en España

La Guardia Civil tiene que hacer un "sobresfuerzo muy importante" especialmente en la Comunidad de Madrid "para mantener la seguridad y evitar los robos", según su portavoz

Así, Mercedes Martín ha insistido en que posteriormente, cuando regresen los desalojados a sus viviendas, se tendrá que comprobar si se han producido los robos y se empezaran entonces a interponer las denuncias necesarias.

En este sentido, la portavoz de la Benemérita ha subrayado que debido a la extensión de las zonas afectadas, la cantidad de desplazados y el número de pueblos sin vecinos, la Guardia Civil tiene que hacer un "sobresfuerzo muy importante" especialmente en la Comunidad de Madrid "para mantener la seguridad y evitar los robos".

PUEDE INTERESARTE El nuevo paquete de ayudas a los afectados por los incendios

"En este caso y en todos, cuando tenemos poblaciones que tienen que ser desalojadas y que las personas no están en el municipio, nuestra obligación, entre otras, es velar precisamente para que no se produzcan ni robos ni pillajes", ha precisado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Agradece la colaboración ciudadana al realizar los desalojos

Por otro lado, la portavoz de la Guardia Civil ha agradecido a los vecinos afectados su colaboración y su entendimiento cuando los agentes acuden hasta sus domicilios para desalojarlos.

"Parte de que todo haya salido bien es porque los ciudadanos lo han hecho muy bien, han sabido responder a las órdenes que ha ido dando la Guardia Civil en colaboración con Policía Local y Protección Civil y al final se ha conseguido lo que se buscaba y es que no haya daños personales", ha reivindicado Mercedes Martín.