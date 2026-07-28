Los fuegos continúan activos y se espera un empeoramiento de las condiciones: llegará el viento y volverán a subir las temperaturas

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MadridLos efectivos desplegados en la lucha contra los incendios forestales que arrasan España afrontan hoy una jornada clave. Si el viento ya lo estaba poniendo difícil, ahora se preparan para la llegada de la cuarta ola de calor, que va a complicar todo aún más. Por eso, hoy trabajan contra reloj para controlar los principales frentes activos antes de que suban la temperatura. Antes de ello, esta noche, los medios de extinción han aprovechado el respiro que les ha dado el viento, pero ahora temen el empeoramiento de las condiciones de trabajo, que volverán a ser propicias para que el fuego siga encontrando vías para extenderse.

Conscientes de la situación, las últimas horas en la lucha contra las llamas han sido incesantes, tratando de aprovechar y exprimir al máximo el amaine del viento, que también volverá a soplar hoy, amenazando focos como el de Madrid, donde los esfuerzos han estado centrados especialmente en el norte del Pantano de San Juan, junto al río Cofio, siendo el foco más complicado y sobre el que han seguido actuando con mucha intensidad medios terrestres.

Lucha contra reloj contra los incendios ante la inminente llegada de la cuarta ola de calor

La buena noticia es que ya se pudo proceder al realojo de nueve municipios de Toledo. Lo malo es que las previsiones van a cambiar a peor a partir de las 11:00 de esta mañana. Mientras la pasada una noche fue prácticamente sin apenas viento, lo que ha favorecido las tareas de extinción, a partir de esa hora entran vientos de componente sur y sube la temperatura. No en vano, Madrid está en alerta amarilla, con temperaturas que pueden alcanzar los 38 grados, lo que va a complicar unos trabajos de por sí muy difíciles.

En total, según anunciaba el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, hasta 400 efectivos han estado trabajando esta noche en el terreno para hacer frente al avance del incendio al norte del pantano de San Juan, al oeste de Madrid, a fin de intentar contenerlo, lo que ha permitido "obtener buenos resultados".

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Gracias al trabajo de los medios aéreos y terrestres, la línea de avance de ese incendio se encuentra "ralentizado", explicó ayer, peor ahora toda la atención y preocupación ahora se encuentra en la evolución al norte del pantano ante el empeoramiento de las condiciones este lunes.

Ante la situación, el delegado del Gobierno en Madrid ha reiterado a la población que sigan las indicaciones de los servicios de emergencias para evitar que se pongan en riego las personas.