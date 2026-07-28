El hombre que intentó quemar la casa de su expareja y su hijo con ellos dentro en Tossa de Mar, Girona, ha sido detenido en Bélgica

Un hombre quema la casa de su exmujer y su hijo en Tossa de Mar, Girona: tenía una orden de alejamiento y fue detenido con armas dos días antes

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BélgicaEl hombre que presuntamente provocó un incendio en la vivienda en la que vivían su expareja y su hijo menor de edad en Tossa de Mar (Girona) el pasado 18 de julio fue detenido en Bélgica el pasado miércoles, donde ingresó en prisión provisional, según ha podido saber Europa Press.

Los Mossos d'Esquadra lograron localizar al sospechoso después de que realizara diversas llamadas "amenazando" a su expareja, por lo que se pusieron en contacto con la policía belga para efectuar la detención.

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Orden Europea de Detención y Entrega

El juzgado de Blanes (Girona) que instruye la causa dictó una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) para que sea trasladado a España y seguir así con la instrucción del caso.

El hombre se habría presentado en la vivienda durante la tarde del pasado sábado y tenía vigente una orden judicial que le prohibía acercarse a la mujer.

Según apuntan fuentes cercanas a la investigación, el hombre acudió a la vivienda y, al verlo, tanto la mujer como el pequeño se escondieron en casa de un vecino y alertaron rápidamente a los servicios de emergencias. Un acto que provocó que el autor del incendio intentara acceder a la vivienda del vecino para llegar a las dos víctimas, aunque no lo consiguió.

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Después de lo ocurrido, según apuntan varios testigos a 'SER Catalunya', el autor se dirigió hasta la vivienda familiar para provocar un incendio y hacer arder todo lo que había en la parte superior del edificio. Además, pese a las llamas, una planta que estaba destinada a pisos turísticos no sufrió daños significativos y solamente una pareja necesitó atención médica por inhalación de humo.

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Según apuntan fuentes de la investigación, tras quemar la vivienda, el hombre escapó del edificio en una moto adentrándose en una zona boscosa. Los testigos apuntan a que iba vestido con "ropa militar" y los investigadores añaden que el sospechoso había sido detenido dos días antes en la misma dirección por un presunto caso de violencia doméstica donde le llegaron a incautar "dos armas de airsoft", según añade 'SER Catalunya'.